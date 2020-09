Mejorar los barbijos

Neuquén

Después de observar cantidad de barbijos, veo que muchos tienen pequeñas fugas que provocan liberación en el aire de posibles virus, también me parece que una capa más de filtrado sería mejor, y se me ocurre que sería interesante que en la parte interior del barbijo en el contorno de las fosas nasales y la boca haya un relieve en la nariz porque entre la base de la misma no hay buen calce, y con un relieve se reduciría notablemente la liberación de gotículas, porque cada vez que la persona respira, si es portadora, libera muchos virus.

Y ya que estamos, tendría que haber en algunos casos diferentes tamaños para que el calce sea más eficaz para evitar fugas y, desde ya, en el contorno del rostro otro relieve aumentaría la eficacia y el filtrado del aire. Creo que los gobiernos deben tener mucho en cuenta a los barbijos para que cumplan una función mucho más eficaz.

Y por supuesto testear cuál es la mejor tela, porque a través del aire está el gran contagio. Mejorando el barbijo se reduciría la propagación de este temible virus.



Horacio C. E. Marcote

DNI 11.233.956