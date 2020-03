Mentiras que matan

Mar del Plata

Quienes apoyamos la cuarentena impuesta por el Presidente insistimos en que es necesario dar información fidedigna y verosímil de cuántos infectados y muertos hay, no se puede esperar que Juan Pérez siga permitiendo que se avasallen sus derechos constitucionales y respete una pluralidad de vedas si cree que la información oficial distorsiona, omite o desinforma por más bienintencionada que ésta sea.



Cuando se publica que alguien que murió hace dos semanas falleció “hoy”, como fue el caso del fallecido en la clínica 25 de Mayo en Mar del Plata. Cuando se argumenta que no se comprarán test rápidos dando como excusa que no son precisos, cuando la OMS insiste que el testeo rápido continuo es el único modo de saber qué ocurre (aunque éstos puedan dar falsos positivos), se está mintiendo por omisión o distorsión.



Y cuando se promete que se efectuarán de medio millón a un millón de test, según la campana que se escuche, se está “bolaceando” a quemarropa, si se me permite el término técnico. No tenemos modo de hacerlo.

En mi opinión los números oficiales no concuerdan con el número de infectados importados, el R actual, muy especialmente habiéndose permitido que 1.300 ciudadanos chinos desembarcasen en Ushuaia.

Leonardo Peusner

DNI 571871