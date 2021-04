Mercedes Ibero: «aún no hay nuevas cepas» en Río Negro

Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia de Río Negro, indicó que por el momento no se detectó la presencia de nuevas cepas de coronavirus en la provincia, que son las más preocupantes, pero advirtió que la "gran replicación de casos" que se da en otras regiones del país obedece a la "gran relajación" en los cuidados y en las medidas preventivas.

"Si seguimos la tendencia del país vamos a tener una segunda ola muy grande, con muchos casos y complicación de terapia como estamos viendo en Buenos Aires, gran Buenos Aires y muchas provincias del norte y en los países que nos rodean. Quizás tenemos la suerte de que aprendimos mucho, que nos aislamos, que usamos barbijo, que nos distanciamos dos metros, que si somos positivos nos guardamos y que si somos contacto estrecho también. Pero si no, vamos a llegar a eso ", advirtió Ibero a RN RADIO en el programa "En eso estamos".

Sobre el panorama actual en la provincia de cara a la segunda ola, señaló: "Nosotros llegamos a tener hasta 5500 activos en lo máximo que tuvimos; de eso estamos lejos. Tenemos un 74% de ocupación de camas de terapia y eso hoy no nos preocupa. Pero por supuesto que al tener 1600 activos, si esas personas quizás estuvieron con diez o veinte, entonces si no hay un control, si no hay un aislamiento, si la gente no se guarda podemos explotar rápidamente"

"Nosotros nunca tuvimos cero activos en el días siempre aparecían 100 casos nuevos, 90 casos nuevos, y esos 90 tuvieron contactos estrechos. Nunca se fue el covid de la provincia; hoy no es algo que nos preocupe nuestra situación epidemiológica pero puede cambiar mañana o pasado. Vamos subiendo y ojalá algo hayamos aprendido, que no es lo que muchas veces vemos, para no llegar a los 5000 activos que tuvimos", recordó.

En relación a la situación regional, en comparación con la de Buenos Aires, dijo: "No es lo que nos pasa a nosotros. Nos puede llegar, no digo que estemos lejos, pero nuestra realidad hoy no es así, es distinta, pero puede cambiar mañana. Hay una gran relajación de la gente, mucha gente con síntomas no se va hisopar para que no la aíslen excepto que se sienta mal en serio, hay mucha gente que es positiva y cuando le preguntas con quién estuviste las últimas 48 horas dice 'con nadie' para que no aíslen a sus contactos estrechos".

Sobre la presencia de las variantes más graves en la provincia y en otras regiones del país explicó que "no es que todo lo que está pasando en Buenos Aires, que es la gran replicación de los casos, es porque son todas cepas de Manaos o Sudáfrica, sino que pasa por la "gran relajación" en los cuidados y las medidas preventivas. "Nosotros mandamos a estudiar muchas muestras y aún en nuestra provincia no hay de esas nuevas cepas", declaró.

¿Cómo viene el plan de vacunación en Río Negro? "De las dosis recibidas ya aplicamos casi el 87%; recibimos de primera dosis 91.800 y aplicamos 79.693. El diez por ciento que resta de las recibidas se van a terminar en lo que queda de la semana, estamos esperando que lleguen más y tenemos entendido que el fin de semana llegarían", adelantó.