Messi: malos resultados, críticas y rumores de salida

Es el momento más flojo desde que Lionel Messi es la estrella del Barcelona, es decir los últimos 15 años. De la mano del argentino, el club blaugrana experimentó las mieles del éxito y está considerado entre los mejores del mundo. Hoy se ubica segundo en la Liga y jugará con Napoli en octavos de final de Champions. Pero más allá de la instancia en la que se encuentra en las diferentes competencias, es el nivel del equipo el que no se condice con el de su número 10 hace un par de años.

Los últimos resultados negativos por liga derivaron en el cambio de DT con la salida de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién. Luego, el mánager Eric Abidal, ex compañero, hizo declaraciones públicas en las que expuso a algunos jugadores del plantel que ''estaban sin ganas'' sin nombrar a ninguno en particular.

Messi respondió a través de sus redes sociales y contradijo a Abidal, marcando una fuerte interna que no se venía viendo en el club: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien”.

Se estimaba que Josep Maria Bartomeu, el presidente, le pediría la renuncia al manager. Eso no ocurrió y el conflicto sigue abierto, generando malestar en el jugador.

Messi fastidioso en la derrota por Copa del Rey.

Para colmo, los últimos resultados, ya con Setién en el banco, no acompañan. La sorpresiva eliminación de la Copa del Rey expone las heridas y los rumores no tardan en llegar. Messi tiene una cláusula en su contrato por la cual puede abandonar gratis el club si avisa con un mes de antelación. Basta con que el jugador tenga intenciones de emigrar para que otro poderoso del fútbol europeo se lo lleve.

Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter son los que aparecen en el horizonte. Claro que no solo entra lo deportivo, ya que Messi está muy a gusto con su familia en Barcelona y cambiar de idioma y cultura también es una decisión que debe tomar con su esposa Antonella Rocuzzo y el entorno que lo rodea.

La salida de Messi no es tan sencilla, ni tan improbable. Todo nace del nivel del equipo, que da pelea en la liga, pero está muy lejos de ser el que era hace unos años, sobre todo desde el estilo de juego. Sin Lionel, es un equipo más. Si a eso se le suman problemas internos, las chances de salida son reales como nunca antes.