Messi: «Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea»

Después de ganar el séptimo Balón de Oro de su carrera, Lionel Messi brindó un reportaje con la revista France Football, que es la que otorga cada año el premio.

En la nota, el astro argentino se mostró sincero y habló sobre muchos temas. Algunas de sus reflexiones más interesantes fueron sobre la comparación con otros grandes futbolistas y detalles sobre su vida privada.

“Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado”, señaló, fiel a su estilo.

No cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo» La humildad de Lionel

Respecto a las comparaciones con Maradona, aseguró: “Sinceramente, nunca me he comparado con Diego, absolutamente no. No presté atención a estas comparaciones. Sin embargo, otras críticas me han molestado en el pasado. Pasé momentos muy difíciles con la selección, de verdad, pero no por eso”.

Sobre la rivalidad con Ronaldo comentó: “Siempre quise superarme a mí mismo y no mirar lo que otros podían hacer. Con Cristiano hemos mantenido la competencia durante años dentro de un mismo campeonato. Ha sido maravilloso y nos ha servido a ambos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras. Pero sin tener necesariamente un ojo en el otro».

Uno de los momentos divertidos en el marco de la entrevista fue la reacción de su hijo mayo, Thiago, cuando vio los siete balones de oro para la producción fotográfica. En diálogo con su papá, le costó llevar la cuenta de la cantidad de trofeos.

El rosarino también tuvo lugar para hablar sobre aspectos extrafutbolísticos. “Estoy contento con todo lo que he pasado, aunque a veces tengo que admitir que me gustaría pasar desapercibido, disfrutar de mi familia sin que la gente me reconozca. No me quejo, al contrario, siempre es agradable recibir un cumplido, una sonrisa o que alguien me pida una foto. Estoy acostumbrado y, para mí, se ha vuelto normal”.

A su vez, opinó sobre cómo se toma las derrotas deportivas. «Nunca me ha gustado perder desde que era pequeño. Aprendí … no voy a decir que me acostumbre, sino que acepté perder”, expresó.

Ahora es diferente. Desde que tengo a mis hijos, cuando llego a casa, me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva, a olvidar lo que pasó en el campo» Messi destacó el acompañamiento de su familia.

Además, como alguna vez dijo Maradona, reveló que no le gusta ser «un modelo a seguir». “No sé si soy un modelo a seguir… No me gusta ser un modelo a seguir o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio fue para ser jugador profesional, luego intenté superarme y lograr nuevos objetivos cada año. En medio de todo esto, también hay un elemento de suerte. También depende de Dios, y creo que él eligió que me pasara esto a mí”, afirmó.