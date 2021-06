Mi hijo no puede seguir esperando

Soy mamá de Gio, de 2 años hoy de edad. Contamos con la obra social de la Policía Federal. Mi hijo nació con una patología por lo cual contamos con Certificado de Discapacidad del otorgado Jucaid. Nuestro proceso de mejorar su calidad de vida es largo muy largo, por lo cual mi hijo necesita contar con insumos tanto descartables como ortopédicos; los descartables pudimos conseguirlos luego de un largo proceso donde me hice presente a Defensoría Federal de la ciudad de Neuquén, quienes me otorgaron inmediata ayuda. Desde entonces cuento con su ayuda que hoy y hace muchos meses ya no es suficiente. Mi hijo necesita unas ortesis, que solicitamos en febrero 2020 y aún a más de un año llegan autorizaciones sin el dinero para ser pagadas. Y así llegaron autorizaciones para retirar material para ayudar a su postura de pies y nunca pude retirarlo porque el servicio estaba cortado (no pagaban). Tenemos un andador pedido y par de rotuladores, de los cuales no hay información.

Desde enero del 2021 comenzamos a tener reducción de las terapias de rehabilitación ya que aún no le pagan a nuestros prestadores desde julio del 2020 y desde marzo 2021 no tenemos ningún servicio.

Desde noviembre 2020 estamos a la espera del andador y los rotuladores.

Actualmente ningún control de niño sano puedo realizar, no tenemos cobertura, no hay respuestas, no puedo hacerle estudios médicos necesarios para su patología porque tengo que pagar, y ya no puedo pagar más porque aquellos reintegros nunca llegan (algunos de ellos pronto a cumplir 2 años).

Vuelvo a hacer pública mi situación en busca de ayuda mi hijo. Ya no tiene más tiempo para esperar, solo solicito la cobertura que corresponde.

María Sol Báez

DNI 36.801.300



Neuquén