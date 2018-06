Fuera de la casa, las gatas y los gatos corren aventuras diferentes

Suelen ser amigables hacia las hembras, pero al margen de esto, lo que hacen principalmente es ocuparse de su territorio y esto significa no permitir que entre en él ningún otro macho.

“Pero cuando la gata no ha sido criada en compañía de otros, por lo general no suele ser dada al contacto”, añade la mujer.

Pero no todos los cotos son iguales. Algunos son menos codiciados que otros y otros son muy solicitados porque allí hay buenas opciones de juego.

En el caso ideal, la diplomacia rige entre los felinos, aun cuando las vallas que separan nuestro jardín del jardín del vecino no son para ellos la frontera de su coto.

“Así está diciendo a los extraños: ‘Ojo, aquí hay que tener cuidado”, explica Karim. Las gatas también pueden tener sus cotos, pero no son tan grandes por lo general.

“Las peleas entre gatos puede ser sangrientas”, dice Martina Schnell, de la organización Cuatro patas. Y también las gatas pelean.

“Por lo general, los gatos son tan inteligentes que tras la pelea, se quitan del camino”, explica Martina. Aunque hay veces que los perdedores vuelven a retar al ganador. O aparece un gato más joven y más ágil. “Los gatos ven inmediatamente si un contrincante está en forma o no”, dice.

¿Qué pueden hacer los dueños cuando se dan cuenta de que su gato no está expuesto a un contexto pacífico? “Es muy importante que el gato siempre tenga la opción de retirarse y entrar en casa”, dice Martina.

Madriguera accesible

Por eso es mucho mejor que la abertura por la que entra esté siempre disponible para él y no tenga que arañar la puerta de casa para pedir que le dejemos entrar.

Si el gato llega a casa con heridas, hay que mirarlas inmediatamente. “Los mordiscos de gato se infectan rápidamente”, explica.

Las heridas menos graves las podemos desinfectar nosotros. “Pero si hay heridas importantes, lo mejor es que el veterinario vea al gato cuanto antes”, añade la experta.

Incluso los gatos que han sufrido en las peleas van a querer salir de casa en algún momento. El dueño debe saber que encerrarlos no es una solución. “No son felices así”, dice Katrim. Pero si un gato no quiere volver a salir de casa, no hay que obligarle jamás a hacerlo.