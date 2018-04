Maratonear es mejor con perros y gatos

Aceptémoslo, ver una serie con otra persona puede tener algunas desventajas como correr el riesgo de que te spoileen. Las mascotas, en cambio, no acaparan el control remoto ni juzgan tus gustos de entretenimiento (bueno, quizá a veces) y son los compañeros perfectos para acurrucarse (32% ha buscado consuelo con sus amigos peludos durante una escena triste o de terror) y hasta para hablar (16% ha conversado con sus mascotas sobre la serie o película que están viendo).

El amor hacia nuestras mascotas ha llegado a niveles épicos -desde taxis exclusivos para animales en Mumbai, permisos de ausencia laboral para atender a tu perro en Italia y hasta pavorreales como animales de apoyo emocional en Estados Unidos... así que no es una sorpresa que nuestros amigos de cuatro patas (o de dos) se hayan infiltrado también en nuestros hábitos de entretenimiento. De acuerdo a una nueva encuesta lanzada por Netflix, cuando se trata de ver la televisión, la mitad de la gente (50%) opina que sus mascotas son el mejor compañero para maratonear.

Aunque debemos advertirte que maratonear con tu mascota también puede ser algo complicado. Más de una tercera parte de los encuestados (37%) se ha movido de su posición original para que su mascota esté más cómoda, el 27% los ha sobornado con premios para ver un poco más y algunos (8%) incluso han dejado de ver una serie porque a su mascota no le gustó. Sin embargo, acurrucarse juntos hace que valga la pena.

Así que, ¿cuáles son las series que traen a todos ladrando y maullando alrededor del mundo?

Los que tienen perros tienden a seleccionar dramas como Narcos y Marvel - Daredevil. Los dueños de gatos prefieren series de ciencia ficción como Black Mirror y Star Trek: Discovery; mientras que los amantes de las aves prefieren comedias como Orange is the New Black. La única serie que une a todas las especies del streaming es... Stranger Things (#JusticiaParaMews).