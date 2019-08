Milani fue absuelto en el juicio por delitos de lesa humanidad y ordenaron liberarlo

El ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto hoy de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar.

Además el Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó la inmediata liberación del general retirado que estuvo al mando del Ejército durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Milani estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita y los representantes de las querellas y la Fiscalía habían solicitado entre 20 y 18 años para el uniformado. Milani asistió a la lectura del veredicto con gesto adusto y no exteriorizó emociones al conocer el fallo que lo declaraba inocente.





"Estoy de pie, no me van a quebrar", sostuvo el ex jefe del Ejército al pronunciar sus últimas palabras en este juicio. "Estoy tranquilo y sigo vistiendo con orgullo el uniforme de la Patria y ahora espero que la Justicia reivindique el buen nombre y honor de mi persona y mi familia", añadió Milani ante el Tribunal.

En ese marco, insistió en proclamar su inocencia en los hechos que se le imputan y, tras volver a sugerir que los procesos judiciales en su contra pretenden "ahogar el último intento de construir un Ejército nacional y popular", aseguró que, ahora, "otra vez hay un Ejército de rodillas, cumpliendo roles y objetivos secundarios que interesan a las potencias extranjeras".

En su breve exposición ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, que realizó sentado, luciendo uniforme militar con insignias y leyendo un texto desde el banquillo de los acusados, Milani afirmó seguir creyendo "en una Patria grande, libre y soberana".

En tanto que el Tribunal anticipó que el 9 de septiembre, en horas de la mañana, dará a conocer los fundamentos de la sentencia. El debate oral y público por el secuestro y las torturas de las que fueron víctimas Pedro y Ramón Olivera en 1977 comenzó a desarrollarse el 3 de mayo pasado.