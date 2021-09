Miles de estudiantes de Plottier no tienen clases porque sus escuelas no están en condiciones

Ayer se conoció que 1.500 estudiantes de Rincón de los Sauces no pueden tener clases presenciales porque las dos escuelas más grandes y antiguas de la localidad no están en condiciones de abrir sus puertas. También ayer, la comunidad educativa de la escuela primaria N° 269 de la zona rural de Filli Dei, a unos cinco kilómetros de Cutral Co, denunció que no puede volver a la presencialidad porque no le habilitan la obra realizada. Desde la explosión en la escuela de Aguada San Roque, los reclamos por escuelas que no están en condiciones se multiplican y se visibilizan a diario. Ahora se suma una denuncia de ATEN Plottier que asegura que son 2.000 los estudiantes que no pueden volver a las aulas por problemas en sus escuelas. Mientras la Provincia ordenó que se mantuvieran las clases virtuales en las escuelas en obra y despertó el enojo del sindicato.

"Hace más de una semana, el gobierno de la provincia definió unilateralmente en el Consejo Provincial de Educación que nuestras escuelas volvieran a una presencialidad completa en una clara maniobra electoralista. En esa oportunidad, ATEN advirtió que muchas de las escuelas no estaban en condiciones de recibir a la totalidad sus comunidades educativas. Lejos de aceptar la realidad, el gobierno redobló la apuesta y cargó contra docentes, apretando a equipos directivos para que se subordinaran a la normativa", denuncian desde el sindicato docente en Plottier en un comunicado donde señalan que más de 2.000 estudiantes en la localidad no pueden volver a las aulas.

"La situación de las escuelas de Plottier hoy deja claramente expuesto que ATEN estaba en lo cierto: aproximadamente 2100 estudiantes de nuestra localidad no tienen clases por problemas edilicios que debieran haber sido tenidos en cuenta durante el tiempo en el que las clases continuaron desde la virtualidad", agrega el texto.

Allí se detalla luego cuales son las instituciones afectada, la cantidad de estudiantes que asisten y cuáles son los problemas que atraviesan los edificios. En su mayoría son relacionados al gas y la calefacción, pero también a la ventilación.

ATEN detalla que el jardín 39 tiene problemas de gas tanto en su sede central y en el anexo. "El medidor fue retirado por Camuzzi la semana pasada y no hay novedades acerca de tiempos para la reparación", señalan al tiempo que aseguran que son cinco salas las afectada, con un total de 195 estudiantes.

También exponen la situación de la escuela 301 en la que "335 estudiantes no asisten a clases debido a la reparación de la red de gas completa en el edificio. Desde el 19 de agosto la escuela está en reparación".

En la escuela 98 aseguran que "debido a cambio de calefactores e instalación de llaves de paso, 295 estudiantes no pueden ingresar a la escuela".

La falta de clases presenciales en el CPEM 8 también se debe a "la reparación y cambio de calefactores", aunque en ese caso también suman el faltante de auxiliares de servicio. Según puntualizan son alrededor de 900 estudiantes los que no tienen clases.

Y por último, detallan la situación de ISFD 5: "un edificio que no cuenta con la infraestructura adecuada para una presencialidad segura dado el tamaño de las aulas y las posibilidades de ventilación hace que 348 estudiantes vean comprometido su derecho a la educación presencial".

Además, mencionan que esta semana, tanto la escuela 265 como la 367 tuvieron que suspender clases debido al colapso del sistema cloacal.

"Los docentes queremos volver a la presencialidad en las escuelas, pero esta presencialidad debe ser cuidada y segura. Nuestros estudiantes deben aprender en espacios dignos. La situación actual es consecuencia directa de la falta de respuesta y de inversión del gobierno. El mantenimiento y la reparación de las instituciones escolares es un deber indelegable del estado. Es hora de que se haga cargo de esa responsabilidad", cierra ATEN Plottier en el comunicado.