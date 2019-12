Minería en Mendoza: así reaccionaron ambientalistas y políticos al freno a la ley

El gobernador "empezó a tomar nota que no hay licencia social y que está creciendo cada vez más el rechazo. Ya no es disimulable. La licencia social no existe, pero lo que está proponiendo de no reglamentar la ley, no tiene ninguna validez"

Ricardo Funes, ex director de Turismo de San Carlos y vecino auto convocado de ese departamento de Valle de Uco