Superpetroleros y buques de GNL vuelven a cruzar el Estrecho de Ormuz tras tres meses de bloqueo

El tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz comenzó a registrar sus primeros movimientos de reactivación bajo un estricto control militar. Datos satelitales de seguimiento naviero revelaron que tres buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y un superpetrolero cargado con crudo lograron cruzar la vía marítima tras permanecer inmovilizados casi tres meses.

Sin embargo, la crisis humanitaria y logística lejos está de resolverse: unos 20.000 marineros continúan varados en cientos de embarcaciones dentro del Golfo Pérsico.

El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el pasado 28 de febrero, mantiene restringido el paso por esta garganta estratégica. Por este corredor marítimo circulaba, antes de las hostilidades, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL, lo que explica la extrema volatilidad de los mercados energéticos globales.

Las coordenadas del desbloqueo: los cuatro buques que lograron pasar por el estrecho de Ormuz

Según los registros de las consultoras especializadas LSEG y Kpler, citados por la agencia de noticias Reuters, las embarcaciones que consiguieron navegar la ruta obligatoria impuesta por Teherán son las siguientes:

Fuwairit (Bahamas): el metanero propiedad de la firma japonesa MOL cruzó el estrecho el lunes con carga de GNL de Qatar y destino final en Pakistán.

el metanero propiedad de la firma japonesa MOL cruzó el estrecho el lunes con carga de GNL de Qatar y destino final en Pakistán. Al Rayyan (Qatar): perteneciente a QatarEnergy, atravesó el corredor y se posicionó entre Irán y Omán. Prevé descargar GNL en China el próximo 27 de junio.

perteneciente a QatarEnergy, atravesó el corredor y se posicionó entre Irán y Omán. Prevé descargar GNL en China el próximo 27 de junio. Al Hamra (Emiratos Árabes): operado por la firma ADNOC, reapareció en los radares de geolocalización frente a las costas de la India.

operado por la firma ADNOC, reapareció en los radares de geolocalización frente a las costas de la India. Eagle Verona (Singapur): un superpetrolero fletado por Unipec (Sinopec) que transporta 2 millones de barriles de crudo iraquí de Basora hacia el puerto chino de Ningbo, donde arribará el 12 de junio.

Estas operaciones se suman a las de otros tres buques de gran porte que lograron evacuar la zona la semana pasada con un remanente de 6 millones de barriles de crudo destinados a China y Corea del Sur.

Estrecho de Ormuz: una ruta de tránsito obligatoria y controlada por Teherán

El reinicio parcial de la actividad no implica una apertura libre de las aguas. Las navieras internacionales deben seguir de forma estricta los corredores de tránsito y las normativas fijadas por la Armada de la República Islámica.

Fuentes diplomáticas confirmaron que, en el caso del Eagle Verona, el navío formaba parte de un paquete de siete buques para los cuales el gobierno de Malasia debió tramitar un permiso especial de tránsito ante las autoridades iraníes. Dos de esas embarcaciones malayas todavía permanecen retenidas en el Golfo Pérsico aguardando autorización de zarpe.

Pese a este goteo de barcos que logran salir, el panorama general refleja una parálisis profunda de la que el comercio internacional tardará meses en recuperarse.

Antes del estallido de la guerra, el Estrecho de Ormuz registraba una actividad constante de entre 125 y 140 travesías diarias. Actualmente, la cifra es marginal y mantiene atrapados a unos 20.000 trabajadores de la marina mercante en buques fondeados, expuestos al desabastecimiento de provisiones y a la incertidumbre del desarrollo militar en la región.