Minor: "No están dadas las condiciones para un desalojo en Mascardi"

"No están dadas las condiciones para un desalojo", consideró Betiana Minor. Foto: archivo

La junta vecinal Villa Mascardi hizo responsable al gobierno provincial “de las eventuales consecuencias dañosas que puedan seguir ocurriendo”. En una nota que enviaron a la gobernadora Arabela Carreras, plantearon la posibilidad de accionar judicialmente contra la provincia.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que azota a Villa Mascardi y la falta de soluciones concretas por parte de quienes deben poner fin a este conflicto”, expresan, al comienzo de la nota.

Recordaron la ratificación de la orden de desalojo para restituir el predio Hueche Ruca al Obispado de San Isidro pero cuestionaron que “la provincia no arbitra los medios necesarios para que la misma se lleve a cabo con todas las garantías legales y procesales”.

El 22 de octubre, el juez de garantías Juan Martín Arroyo resolvió restituir el lote del Obispado de San Isidro, que está usurpado por miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El 6 de noviembre, el juez Bernardo Campana ratificó la decisión del desalojo.

“No estamos dilatando la medida cautelar. Para nosotros, no están dadas las condiciones para hacer una restitución”, sentenció la secretaria de Seguridad Río Negro, Betiana Minor.

En diálogo con RÍO NEGRO, la funcionaria planteó que “la orden judicial, en su última parte, reza que el desalojo no se va a hacer efectivo hasta que no estén dadas las condiciones operativas que garanticen la integridad física de todas las partes. Y hoy no lo están”.

Contó que ante el primer pedido de desalojo, se realizó una “evaluación operativa y técnica de la situación”. “No estaban dadas las condiciones para el desalojo, garantizando la integridad física de todas las partes como así también la tranquilidad de las personas a las que se les iba a restituir el inmueble”.

El mismo día de la ratificación del desalojo, recordó, se produjo la agresión en la parroquia de El Bolsón. “Seguimos con una situación de violencia muy compleja. Incluso, el Obispado de San Isidro que forma parte de la mesa de diálogo, ha manifestado su deseo de garantizar la paz social sin ninguna medida que desate situaciones de violencia”, dijo Minor.

Admitió que “Mascardi es una preocupación constante de la provincia” y consideró que la mesa de diálogo que se lleva a cabo con autoridades nacionales y provinciales tiene como objetivo “pacificar la zona y lograr la paz social”.

Minor aseguró que “El Codeci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) intentará entablar un diálogo con las personas que están en el predio para trabajar en la pacificación, en una mediación y avanzar en este sentido. Sin violencia”.

Lo que dicen los propietarios de terrenos en Mascardi:

"Desde hace mucho tiempo, los vecinos estamos siendo vandalizados por un grupo de personas encapuchadas y nos sentimos desamparados e impotentes ante la falta de respuesta del gobierno”.

Lo que responde Betiana Minor:

"Hemos dado gestos más que elocuentes respecto de la situación. La misma gobernadora ha mostrado su posición al bajar a la ruta en Mascardi y ha sido muy firme. Todas las medidas han sido para garantizar la integridad y la paz de rionegrinos que habitan la zona de Mascardi”.