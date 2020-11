Villa Mascardi: el Obispado de San Isidro dijo que no va a politizar la orden de desalojo

El Obispado de San Isidro insistió en que no se opone a la medida de desalojo de su predio en Villa Mascardi que fue usurpado tiempo atrás por la comunidad mapuche Winkul Mapu pero desechó “cualquier atisbo o posibilidad de violencia”.

Días atrás, el abogado que representaba al Obispado, Ernesto Saavedra, confirmó que luego de que el juez ratificara la orden de desalojo del predio, lo apartaron de la causa y asoció la decisión a “un pedido o una instrucción del gobierno nacional al Obispado y al gobierno provincial”.

Fuentes del Obispado de San Isidro manifestaron que “no hay nada que responder. Sólo se hizo una denuncia por usurpación y el único contacto que se tuvo fue con el juez. Nunca se conversó con la gobernadora”.

“Compartimos lo mismo que dice el juez en el fallo: se debe garantizar la situación cuando se pueda hacerlo con paz. Sin derramamiento de sangre, ni atisbo de ninguna situación de violencia”, plantearon.

Insistieron en una “solución integral con diálogo. Además, acá hablamos de un solo terreno del Obispado cuando sabemos que hay un montón de situaciones en el lugar. Y por más que nos devuelvan el terreno, no podemos ir. Entonces, no se soluciona sacando gente de un solo terreno”.

Desde San Isidro reconocieron que aguardan que avance la mesa de diálogo entre las autoridades nacionales y provinciales. “De todos modos, seguimos en la misma tesitura: no avalamos ninguna situación que produzca violencia”, dijeron.

También desmintieron que los agresores de la parroquia de Luján en El Bolsón el pasado 6 de noviembre se hubieran comunicado con el obispo de San Isidro para exigir que se retire la denuncia de usurpación en Villa Mascardi.

“Es cierto que ellos expresaron el deseo de comunicarse con el obispo. Pero obviamente, no vamos a aceptar dialogar con personas que están agrediendo un templo. No hubo contacto ni diálogo”, señalaron y luego, añadieron: “A 1600 kilómetros, se dicen muchas cosas que no son. Estamos en el medio de una situación. Lo que sabemos es que hay un montón de terrenos en conflicto y del único que se habla es del nuestro”.