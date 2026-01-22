Accesorios: los aliados clave para elevar cualquier look
Para levantar el equipo sin demasiado esfuerzo, esta temporada la premisa es sumar detalles que dejan de ser un complemento secundario para convertirse en verdaderos protagonistas.
La consigna es clara: menos cantidad, más intención. Piezas con diseño, materiales nobles y un uso estratégico que refuerce la identidad personal. La asesora de imagen, Valeria Parodi, nos brinda sugerencias para incorporar dosis de creatividad a cualquier outfit.
“En el Verano 2026, el accesorio correcto comunica estilo, personalidad y coherencia. No se trata de seguir todas las tendencias, sino de elegir aquellas que refuercen quién sos y qué querés transmitir”Valeria Parodi, experta en imagen,
Maxi accesorios con diseño
Collares rígidos, brazaletes anchos y aros XL con formas orgánicas o geométricas marcan presencia.
Cómo usarlos:
- Ideales para looks monocromos o minimalistas.
- Elegir una sola pieza protagonista y dejar que hable por sí misma.
- Perfectos para elevar un vestido simple o una camisa blanca.
Metales dorados suaves y acabados mate
El dorado vuelve, pero en versiones más cálidas y satinadas. Se aleja del brillo excesivo.
Cómo usarlos:
- Funciona muy bien de día y de noche.
- Combinar con tonos neutros, tierras o blancos.
- Aporta luz al rostro sin resultar llamativo.
Accesorios en materiales naturales
Rafia, madera pulida, cuero blando y fibras artesanales continúan vigentes. Refuerzan la conexión con lo natural y lo auténtico.
Cómo usarlos:
- En carteras, cinturones y sandalias.
- Ideales para looks urbanos relajados o vacaciones chic.
- Aportan textura y calidez visual.
- Los sombreros se posicionan como un accesorio clave, de ala media o ancha, en fibras naturales y tonos neutros, aportan estilo y funcionalidad.
Pañuelos con impronta artística
Estampas abstractas y motivos inspirados en el arte contemporáneo.
Cómo usarlos:
- Al cuello, en la cabeza, en la cintura o atados a carteras.
- Excelente recurso para sumar color sin sobrecargar.
- Favorecen especialmente a quienes buscan versatilidad.
Anteojos de sol
Formas envolventes, marcos translúcidos o líneas retro reinterpretadas.
Cómo usarlas:
Elegir según la forma del rostro y el estilo personal.
Que conecten con el outfit, no que compitan con él.
Son clave para construir una imagen actual y segura.
Cinturones que definen silueta
Vuelven los cinturones visibles: anchos, con hebillas protagonistas o en colores contrastantes.
Cómo usarlos:
- Para marcar cintura en vestidos fluidos o blazers livianos.
- Ayudan a estructurar looks relajados.
- Un detalle pequeño que genera gran impacto visual.
