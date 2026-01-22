Accesorios: los aliados clave para elevar cualquier look

La consigna es clara: menos cantidad, más intención. Piezas con diseño, materiales nobles y un uso estratégico que refuerce la identidad personal. La asesora de imagen, Valeria Parodi, nos brinda sugerencias para incorporar dosis de creatividad a cualquier outfit.

“En el Verano 2026, el accesorio correcto comunica estilo, personalidad y coherencia. No se trata de seguir todas las tendencias, sino de elegir aquellas que refuercen quién sos y qué querés transmitir” Valeria Parodi, experta en imagen,

Maxi accesorios con diseño

Collares rígidos, brazaletes anchos y aros XL con formas orgánicas o geométricas marcan presencia.

Cómo usarlos:

Ideales para looks monocromos o minimalistas.

Elegir una sola pieza protagonista y dejar que hable por sí misma.

Perfectos para elevar un vestido simple o una camisa blanca.

Metales dorados suaves y acabados mate

El dorado vuelve, pero en versiones más cálidas y satinadas. Se aleja del brillo excesivo.

Cómo usarlos:

Funciona muy bien de día y de noche.

Combinar con tonos neutros, tierras o blancos.

Aporta luz al rostro sin resultar llamativo.

Accesorios en materiales naturales

Rafia, madera pulida, cuero blando y fibras artesanales continúan vigentes. Refuerzan la conexión con lo natural y lo auténtico.

Cómo usarlos:

En carteras, cinturones y sandalias.

Ideales para looks urbanos relajados o vacaciones chic.

Aportan textura y calidez visual.

Los sombreros se posicionan como un accesorio clave, de ala media o ancha, en fibras naturales y tonos neutros, aportan estilo y funcionalidad.

Pañuelos con impronta artística

Estampas abstractas y motivos inspirados en el arte contemporáneo.

Cómo usarlos:

Al cuello, en la cabeza, en la cintura o atados a carteras.

Excelente recurso para sumar color sin sobrecargar.

Favorecen especialmente a quienes buscan versatilidad.

Anteojos de sol

Formas envolventes, marcos translúcidos o líneas retro reinterpretadas.

Cómo usarlas:

Elegir según la forma del rostro y el estilo personal.

Que conecten con el outfit, no que compitan con él.

Son clave para construir una imagen actual y segura.

Cinturones que definen silueta

Vuelven los cinturones visibles: anchos, con hebillas protagonistas o en colores contrastantes.

Cómo usarlos: