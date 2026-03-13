Alcaraz-Sinner, una batalla con mucho glamour

Hoy en día, los tenistas profesionales priorizan la comodidad y el rendimiento en su vestimenta. Sin embargo, el tenis siempre mantuvo un fuerte vínculo con la moda, y no es un terreno exclusivo del circuito femenino. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lo saben bien y lo demostraron en las últimas semanas durante Indian Wells.

Los artistas de la raqueta no solo destacaron por su nivel dentro de la cancha, sino que también resaltaron por sus outfits.

Alcaraz: del mullet a las zapatillas customizadas

El doble campeón del torneo en 2023 y 2024 apostó por el composé para saltar a la cancha. Con un look monocromo de Nike, lució una remera amarilla en un tono estridente combinada con un short en una versión más clara del mismo color, logrando un conjunto equilibrado pero llamativo.

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Pero el outfit no terminó ahí. Alcaraz eligió unas zapatillas en la misma paleta cromática. ¿El detalle ganador? Estaban customizadas con su nombre en la lengüeta, un toque personal que elevó el look.

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El joven español no solo acaparó miradas por su indumentaria. También llevó el estilismo a otro nivel con su peinado. Lejos quedó aquel rapado que dio que hablar en agosto de 2025: esta vez apostó por un mullet moderno con fade (degradado) en laterales, un corte atrevido que terminó de definir su identidad dentro y fuera de la cancha.

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Sinner: actitud guerrera que no pierde el estilo

Casi como un duelo de looks, el italiano también jugó con la misma lógica que su rival. Con un conjunto Nike casi en su totalidad del mismo color, el campeón de cuatro Grand Slam apostó por el rosa.

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La parte superior, en formato chomba, le dio al outfit un aire más sofisticado, mientras que el short blanco equilibró el conjunto a la perfección. A primera vista puede pasar desapercibido, pero el pantalón encontró su mejor complemento en la cabeza: la gorra blanca.

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Como en el caso de Alcaraz, las zapatillas también fueron protagonistas. En color rosa y con detalles azules, terminaron de sellar un look que combinó seriedad y valentía.

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Los detalles que no pasan desapercibidos

Esta claro, la moda ya entra en juego incluso antes de pisar la cancha. En la llegada al estadio, los jugadores muestran una primera postal de su estilo personal.

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Carlos Alcaraz atraviesa las puertas con un bolso blanco de Nike, intervenido con una inscripción que destaca uno de sus hitos: “El más joven de la historia en ganar los cuatro grandes”.

La elección transmite un mensaje sin rodeos: el foco está puesto en el deporte. Su bolso personal acompaña el look sin buscar protagonismo, casi como un accesorio funcional.

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Su rival, en cambio, busca demostrar que le interesa la moda. Jannik Sinner apuesta a una impronta más fashion y llega con un bolso de viaje clásico de Gucci que completa el conjunto con un Rolex Cosmograph Daytona de oro rosa con correa de caucho.

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Alcaraz también elige el mismo modelo, aunque en una versión más tradicional: con brazalete metálico. Dos formas distintas de presentarse antes del primer saque.

