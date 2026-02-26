Emanero y su apuesta por los trajes clásicos: cómo la sastrería redefine su estilo en el escenario

Trajes clásicos, sastrería impecable y un estilo que redefine el look masculino en la escena musical. En tiempos donde la moda urbana se impone con oversize, zapatillas chunky y guiños deportivos, el cantante Emanero elige otra forma de presentarse en el escenario y convierte al traje en su sello más personal.

Trajes, elegancia y presencia: la estrategia de estilo que eligió Emanero

Tal como cuenta el artista, para él, el traje no es un simple atuendo: es una declaración de identidad, una estrategia que acompaña su arte y su forma de posicionarse frente al público.

Con cada etapa de su carrera, el artista fue reconfigurando su estética. Lo que comenzó con un estilo urbano por el 2016 hoy queda atrás y se impone el espíritu del tailoring. “El traje acompaña el tipo de música que hago y lo que quiero transmitir: elegancia, originalidad y un foco puesto en las canciones, no tanto en la vestimenta”, expone.

Prendas de corte impecable en clave monocromática componen el armario del cantante. Para Emanero, el traje funciona casi como un “uniforme” que facilita su vida de artista. “Me saca una preocupación de encima: si tengo cuatro shows seguidos, solo necesito cuatro trajes”, explica con sinceridad. Para él, la elección está más cerca de la practicidad que de la tendencia.

Elegir lo clásico y bien hecho antes que forzar un giro estilístico que no funcione es su leitmotiv. “Primero tengamos el traje bien”, dice, haciendo hincapié en el calce correcto, el largo justo del pantalón y la corbata tradicional, antes de pensar en rediseñar para innovar. “Creo que el juego puede estar en los zapatos, en el reloj, más que en cambiar las cosas que ya funcionan”.

Si bien es fiel a la paleta sobria del blanco y el negro, Emanero no descarta explorar los detalles con pequeños guiños que permiten elevar cada look. “No se trata de disfrazarse, sino de sentir que la ocasión, y uno mismo, están en sintonía con lo que se lleva”, reflexiona.

El traje es una herramienta que le permite liberarse de la presión de reinventar su imagen en cada show, priorizando la elegancia y la artesanía clásica. Para Emanero, la sastrería no solo estiliza: significa presencia, seriedad y coherencia.