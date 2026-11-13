Antonela Roccuzzo viajó a Perú sin Messi: el exclusivo motivo y el look que eligió para recorrer Cusco

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus millones de seguidores con un viaje muy especial. La esposa de Lionel Messi llegó a Perú para participar de una experiencia exclusiva organizada por una reconocida firma internacional de joyería y compartió en sus redes sociales algunas postales de su estadía en Cusco, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Sudamérica.

Según informó La Nación, la empresaria viajó por invitación de Tiffany & Co., la marca de lujo de la que es embajadora. A través de sus historias de Instagram mostró parte de la experiencia, desde los paisajes de la región andina hasta los detalles de la invitación que recibió antes de partir.

Por qué Antonela Roccuzzo viajó a Perú sin Lionel Messi

La presencia de Antonela Roccuzzo en Perú está relacionada con sus compromisos profesionales como embajadora de Tiffany & Co., una de las firmas de joyería más reconocidas del mundo.

La marca organizó una experiencia especial en Cusco, donde reunió a distintas personalidades vinculadas con la moda y las redes sociales.

Lionel Messi no acompañó a Antonela en esta oportunidad, ya que permanece en Estados Unidos por sus compromisos deportivos con el Inter Miami.

Durante su estadía, la empresaria compartió imágenes que despertaron la curiosidad de sus seguidores, especialmente por el entorno natural elegido para la experiencia.

El look de Antonela Roccuzzo para recorrer Cusco

Fiel a su estilo, Antonela eligió un conjunto cómodo y elegante para disfrutar de los paisajes peruanos.

La rosarina combinó un jean con una remera blanca, botines negros y un abrigo largo en tono marrón, una elección que se adaptó al clima de la región.

Completó el conjunto con un sombrero de ala ancha y una cartera oscura de lujo.

El resultado fue un estilismo relajado, con prendas clásicas y tonos neutros que armonizaron con los paisajes montañosos de Cusco.

Las imágenes de su recorrido mostraron una faceta más informal de Antonela, alejada de los vestidos de gala y los eventos de alfombra roja a los que suele asistir.

Los detalles exclusivos que recibió Antonela en Perú

Antes de comenzar la experiencia, Antonela compartió parte de la invitación enviada por la firma de joyería.

Entre los obsequios se encontraba un libro de colección titulado Peru: An Odyssey Across a Time-Honored Land, una publicación de la editorial Assouline realizada junto a la cadena hotelera Belmond.

El libro reúne imágenes e historias sobre la cultura, los paisajes y la gastronomía peruana, y fue publicado para celebrar los 25 años de presencia de Belmond en el país.

La empresaria también compartió imágenes de los animales característicos de la región andina, entre ellos una pequeña alpaca.

En una de sus publicaciones acompañó la imagen con la bandera de Perú y un corazón, un gesto que fue destacado por los medios locales.

Antonela Roccuzzo y su vínculo con la moda internacional

En los últimos años, Antonela Roccuzzo consolidó su presencia en el mundo de la moda y las marcas internacionales.

Además de acompañar la carrera deportiva de Lionel Messi, desarrolló una actividad propia vinculada con campañas publicitarias, colaboraciones y eventos exclusivos.

Su relación profesional con Tiffany & Co. la llevó a participar de experiencias internacionales, en las que combina su interés por la moda con viajes y producciones de estilo de vida.

Esta visita a Cusco es una nueva muestra de esa faceta profesional, que la mantiene conectada con importantes firmas del sector del lujo.

Un viaje que coincidió con otra visita importante a Perú

La llegada de Antonela Roccuzzo coincidió con la presencia del papa León XIV en Perú, como parte de su gira por Sudamérica.

Aunque se trata de viajes completamente diferentes, la coincidencia fue destacada por distintos medios argentinos y peruanos.

Mientras el pontífice desarrolla una agenda de actividades religiosas y encuentros institucionales, Antonela disfruta de una experiencia vinculada con la moda y el turismo de lujo.

Su paso por Cusco volvió a demostrar el interés que despierta cada una de sus apariciones públicas, especialmente cuando comparte detalles de sus viajes y su estilo personal.