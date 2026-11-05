Antonela Roccuzzo impone el lujo silencioso: las 5 prendas que elige para vestir siempre elegante

Antonela Roccuzzo se consolidó como una de las referentes de estilo más observadas de la Argentina. Lejos de apostar siempre por prendas extravagantes o combinaciones recargadas, la empresaria rosarina construyó una identidad propia en la que predominan los básicos, las siluetas simples y los detalles cuidadosamente elegidos.

Su forma de vestir refleja una tendencia que continúa ganando espacio en el mundo de la moda: el lujo silencioso, también conocido como quiet luxury. Una estética que prioriza los cortes, las texturas y la armonía de los conjuntos por encima de los logotipos llamativos.

Desde sus apariciones junto a Lionel Messi hasta sus looks cotidianos en Miami, Antonela demuestra que la elegancia no depende necesariamente de usar prendas llamativas, sino de saber combinarlas.

Antonela Roccuzzo y el lujo silencioso: cuál es el secreto de sus looks

Una de las características más reconocibles del estilo de Antonela Roccuzzo es su capacidad para combinar prendas sencillas con accesorios que aportan sofisticación.

Los pantalones amplios, las musculosas básicas, los jeans, los blazers y los vestidos de líneas limpias aparecen con frecuencia en sus elecciones.

En septiembre de 2026, por ejemplo, la empresaria compartió un look compuesto por un pantalón sastrero color blanco roto, una musculosa negra, sandalias de taco fino y un pequeño bolso oscuro.

La combinación reflejó uno de los principios del lujo silencioso: utilizar pocas prendas, pero elegir cuidadosamente sus proporciones, colores y terminaciones.

Aunque Antonela suele incorporar marcas internacionales de lujo, muchas de sus fórmulas de vestuario pueden recrearse con prendas accesibles.

Los 5 básicos que definen el estilo de Antonela Roccuzzo

Hay cinco elementos que aparecen de manera recurrente en sus conjuntos y que permiten comprender las claves de su estética.

1. Pantalones amplios y de sastrería

Los modelos wide leg y los pantalones de vestir son grandes protagonistas de sus looks. Antonela suele combinarlos con prendas superiores ajustadas para equilibrar las proporciones.

2. Musculosas y remeras básicas

Las prendas lisas, especialmente en blanco y negro, funcionan como punto de partida para construir conjuntos elegantes sin demasiados accesorios.

3. Jeans clásicos

El denim ocupa un lugar importante en su guardarropa. Los jeans rectos o amplios aparecen combinados con tops, camperas y calzado que permiten adaptar el conjunto a distintas ocasiones.

4. Blazers estructurados

Los sacos de sastrería aportan un toque sofisticado incluso cuando se utilizan con prendas informales. En sus apariciones públicas, Antonela también recurrió a trajes monocromáticos.

5. Carteras y accesorios protagonistas

Aunque sus conjuntos suelen ser sencillos, los bolsos, los anteojos de sol y las joyas delicadas ayudan a definir el resultado final.

Blanco, negro y beige: los colores favoritos de una estética minimalista

Otra de las claves del estilo de Antonela es el uso de paletas neutras y combinaciones monocromáticas.

El negro aparece tanto en vestidos de noche como en conjuntos de sastrería, mientras que el blanco, los tonos crema y los colores tierra permiten construir looks más relajados.

En mayo de 2026, durante un evento relacionado con una colaboración de Lionel Messi con Adidas y Kith, la empresaria eligió un vestido largo negro de escote halter, acompañado por una cartera de diseño y un maquillaje en tonos neutros.

La elección mostró cómo un conjunto de un solo color puede ganar protagonismo a través de la silueta y los accesorios.

Esta misma fórmula se puede trasladar al guardarropa cotidiano combinando, por ejemplo, un pantalón negro, una remera del mismo tono y un blazer liviano.

Del gimnasio a los eventos: cómo combina comodidad y elegancia

El estilo de Antonela también tiene una faceta deportiva.

Las calzas, los conjuntos cómodos, las zapatillas y las camperas forman parte de sus elecciones habituales, especialmente en sus actividades cotidianas.

Como embajadora de marcas deportivas, participó en campañas que combinan prendas funcionales con una estética urbana y minimalista.

Esta manera de vestir se relaciona con el concepto athleisure, una tendencia que incorpora elementos de la indumentaria deportiva a los conjuntos de todos los días.

La clave está en combinar comodidad y diseño sin perder una imagen cuidada.

Cómo copiar el estilo de Antonela Roccuzzo sin gastar una fortuna

Aunque muchas de las prendas que utiliza pertenecen a firmas internacionales, no es necesario comprar marcas de lujo para inspirarse en sus combinaciones.

Algunas fórmulas sencillas permiten conseguir un resultado similar:

Para todos los días: jean recto, remera blanca, zapatillas y cartera negra.

jean recto, remera blanca, zapatillas y cartera negra. Para una salida: pantalón amplio de vestir, musculosa negra y sandalias.

pantalón amplio de vestir, musculosa negra y sandalias. Para trabajar: blazer, pantalón sastrero y una prenda básica en tono neutro.

blazer, pantalón sastrero y una prenda básica en tono neutro. Para una ocasión especial: vestido negro sencillo, accesorios dorados y un peinado prolijo.

vestido negro sencillo, accesorios dorados y un peinado prolijo. Para un look relajado: conjunto deportivo monocromático y zapatillas urbanas.

La idea no es reproducir exactamente cada conjunto, sino tomar como referencia las proporciones, las combinaciones de colores y la elección de prendas versátiles.

Por qué el estilo de Antonela Roccuzzo sigue marcando tendencia

La moda de Antonela Roccuzzo combina dos universos: el glamour de los eventos internacionales y la practicidad de la ropa cotidiana.

Su identidad estética evolucionó con los años, pero mantiene una característica central: la preferencia por conjuntos equilibrados, prendas que pueden reutilizarse y accesorios capaces de transformar un look sencillo.

En un contexto en el que las tendencias cambian constantemente, su guardarropa demuestra que los básicos bien combinados pueden conservar su vigencia temporada tras temporada.

Y esa es, precisamente, una de las principales ideas del lujo silencioso: vestir con elegancia sin necesidad de recurrir a los excesos.