El Gobierno pidió el regreso del embajador en Emiratos Árabes Unidos: los detalles de la decisión

El Gobierno nacional ordenó este 13 de noviembre el traslado del embajador Jorge Agustín Molina Arambarri desde la representación diplomática argentina en Emiratos Árabes Unidos hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La medida fue oficializada mediante la publicación del Decreto N° 1357/2026 en el Boletín Oficial. El documento cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.

Los detalles de la decisión

Según lo establecido en la normativa, el diplomático -quien ocupaba el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario ante el país árabe desde julio de 2019, tras haber sido designado por el Decreto N° 503/2019- deberá regresar al país a más tardar el próximo 8 de diciembre. El texto oficial argumenta que la determinación responde estrictamente a «razones de servicio», aunque hasta el momento no se han precisado las nuevas funciones que desempeñará Molina Arambarri dentro de la Cancillería ni quién será designado para ocupar su lugar en la misión diplomática.

De acuerdo con lo precisado por Infobae, el relevo del funcionario se produce en un contexto de intensa actividad en la agenda bilateral entre Buenos Aires y Abu Dabi. En los últimos meses, ambas administraciones iniciaron tratativas formales para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), una iniciativa que tuvo un impulso clave en septiembre tras un encuentro en Nueva York entre el canciller Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El futuro entendimiento apunta a fomentar inversiones en áreas consideradas estratégicas, tales como minería, energía, agroindustria, infraestructura, turismo, industria aeroespacial e inteligencia artificial.

Asimismo el movimiento diplomático también sucede pocas semanas después de que Emiratos Árabes Unidos renovara su propia representación en la Argentina. En octubre, la nueva embajadora Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama presentó sus cartas credenciales ante la Cancillería en reemplazo de Saeed Abdulla Al Qemzi, quien había finalizado su gestión en mayo tras cinco años de funciones. Durante el acto protocolar con la diplomática emiratí, las autoridades argentinas ratificaron el interés de profundizar el intercambio comercial, el cual alcanzó los USD 767,5 millones en el rubro no petrolero durante 2025, representando un crecimiento interanual del 42,6%, según cifras oficiales de ese país.

El vínculo entre ambos países se apoya actualmente en un Tratado Bilateral de Inversiones, un convenio para evitar la doble imposición tributaria y 36 acuerdos en materia comercial, energética, cultural y educativa suscriptos durante la gestión del embajador saliente. En el plano energético, uno de los ejes centrales de la relación es el proyecto Argentina LNG, una asociación entre YPF, la compañía italiana Eni y XRG -filial del grupo estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)-. Esta iniciativa contempla inversiones estimadas en USD 51.000 millones para producir gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta y exportarlo desde dos unidades flotantes frente a la costa de Río Negro, con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales y el inicio de las exportaciones proyectado hacia 2030 o 2031.