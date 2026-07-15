Así es Galante Cosmética, el negocio de Camila Galante: maquillaje, lociones y cremas

Mientras acompaña a Leandro Paredes durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, Camila Galante también mantiene activa su faceta empresarial. A los 34 años, la esposa del futbolista consolidó un proyecto propio dentro del mundo de la belleza y el bienestar, con una marca que combina cosmética, exposición en redes sociales y una estrategia comercial ligada al universo del fútbol.

Se trata de Galante Cosmética, una firma familiar que ofrece maquillaje, lociones y cremas y que busca posicionarse dentro del segmento premium del mercado argentino.

Cómo nació Galante Cosmética

La marca fue creada en 2021 y, desde entonces, amplió su catálogo con distintas líneas de cuidado personal y maquillaje. Según informó Radio Mitre, la empresa promueve productos elaborados bajo criterios de sustentabilidad y con certificación cruelty-free.

La propuesta apunta a un público interesado en el cuidado de la piel, la belleza y el bienestar, con una imagen de marca cuidada y una fuerte presencia en plataformas digitales.

El rol de Leandro Paredes dentro de la marca

La estrategia comercial también aprovecha la exposición pública de la pareja. Leandro Paredes es la imagen de la línea masculina y participa como embajador de la firma, lo que amplía notablemente el alcance de cada lanzamiento.

Camila reúne alrededor de 1,4 millones de seguidores en Instagram, mientras que el campeón del mundo supera los 12 millones, una combinación que convierte a las redes sociales en una de las principales vidrieras de Galante Cosmética.

Además, el vínculo de la empresaria con otras esposas, amigas y figuras relacionadas con el fútbol ayudó a que la marca ganara visibilidad entre deportistas y seguidores de la Selección argentina.

Un lanzamiento rodeado de figuras

La presentación de Galante Cosmética se realizó en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, en un evento que reforzó su perfil de alta gama.

Entre los invitados estuvieron figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, Laurita Fernández y Florencia Vigna, quienes acompañaron el lanzamiento y aportaron mayor exposición mediática al proyecto.

Camila Galante, empresaria e influencer

Además de dirigir su emprendimiento, Camila Galante desarrolló una fuerte presencia como influencer de moda y lifestyle.

En sus redes combina publicaciones vinculadas con la marca, recomendaciones de productos, viajes, eventos familiares y distintos looks. Esa mezcla entre vida personal y contenido comercial forma parte de una estrategia orientada a generar cercanía con sus seguidores y fidelizar clientes.

La historia de amor con Leandro Paredes

Camila y Leandro se conocen desde la infancia. El vínculo comenzó porque Ramiro, el hermano de ella, jugaba en las divisiones inferiores de Boca junto al futbolista.

Paredes tenía ocho años y Camila diez cuando se cruzaron por primera vez. La relación se fortaleció durante la adolescencia y, a los 15 años, el jugador incluso se tatuó el nombre “Cami”.

Con el tiempo se casaron y formaron una familia junto a sus tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro.

Cómo administra el negocio durante el Mundial 2026

Aunque se encuentra en Estados Unidos acompañando a Paredes durante la competencia, Camila continúa supervisando las operaciones y la comunicación de Galante Cosmética.

La expansión hacia nuevos canales de venta, el crecimiento digital y el mantenimiento de los estándares de sustentabilidad aparecen como algunos de los principales objetivos de la firma para los próximos años.