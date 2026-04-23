Así viven Leandro Paredes y Camila Galante en su lujosa casa de Argentina

Tras su regreso al país para jugar en Boca Juniors, Leandro Paredes decidió instalarse junto a su familia en una imponente propiedad ubicada en el country Saint Thomas, donde combina comodidad, privacidad y múltiples lujos.

La pareja fue compartiendo en redes sociales distintos rincones de su nuevo hogar, que rápidamente llamó la atención por su amplitud y detalles exclusivos.

Una casa pensada para la vida familiar

La vivienda está construida sobre dos lotes, lo que le permite contar con amplios espacios tanto en el interior como en el exterior. Uno de los sectores más destacados es el gran jardín, diseñado para disfrutar del aire libre en un entorno natural y seguro.

En ese espacio se encuentra una de las principales atracciones: una pileta climatizada que puede utilizarse durante todo el año, decorada con detalles particulares como estatuas que aportan un estilo distintivo.

Comodidades de primer nivel

El country donde viven ofrece múltiples servicios, entre ellos gimnasio, canchas de golf, house y un lago artificial que suma valor paisajístico al entorno.

Dentro de la casa, los ambientes también reflejan ese nivel de confort. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y ofrecen vistas abiertas al parque, generando una sensación de amplitud y conexión con el exterior.

Espacios de ocio y relax

Uno de los lugares más destacados del hogar es la sala de juegos, pensada especialmente para sus hijos, con un diseño personalizado que se convirtió en protagonista de varias publicaciones en redes.

A su vez, el living funciona como el centro de reunión familiar. Allí, el futbolista suele relajarse y seguir partidos en una pantalla de gran tamaño, además de compartir momentos cotidianos con su familia.

Una historia que creció junto al fútbol

Más allá del presente, la historia entre Paredes y Galante comenzó cuando eran adolescentes. Él jugaba en las inferiores de Boca y, según contó en distintas entrevistas, el vínculo surgió casi de inmediato.

Con el paso de los años, la pareja consolidó su relación mientras acompañaba la carrera internacional del mediocampista, que incluyó pasos por Europa antes de concretar su regreso al club de sus orígenes.

Hoy, ya instalados nuevamente en Argentina junto a sus tres hijos, la familia apuesta a una vida más cercana a sus raíces, sin resignar confort ni calidad de vida.