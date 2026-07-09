La nueva generación de bases: maquillaje, tratamiento y alta protección solar

La rutina de maquillaje ya no se limita a cubrir imperfecciones. Cada vez son más las fórmulas que incorporan ingredientes para el cuidado de la piel y protección. En esa línea, ISDIN presentó su primera base de maquillaje con muy alta protección solar que combina maquillaje, fotoprotección y tratamiento.

Durante la presentación del producto en farmacias Global, la especialista de la marca, Eugenia Preston, explicó que Coverage brinda una protección de amplio espectro (Full Spectrum), unifica el tono de la piel y disimula imperfecciones. Además incorpora ingredientes antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, aportan luminosidad y contribuyen a prevenir los signos del envejecimiento cutáneo.

La fórmula también ayuda a mejorar el aspecto de la piel gracias a ingredientes que favorecen la reparación de la fibra colágeno y elastina.

Uno de los diferenciales de la nueva base es su tecnología Full Blend Technology, diseñada para regular la cantidad de producto que se aplica. Esto permite lograr desde una cobertura más liviana y natural hasta una mayor corrección de imperfecciones, sin perder un acabado uniforme.

La base tiene una textura ligera, deja un efecto mate pero natural sobre la piel y promete una fijación de hasta 12 horas. Además está disponible en cinco tonos.

Aunque incorpora una muy alta protección frente a la radiación solar, Preston remarcó que la base no sustituye al protector solar tradicional. “No reemplaza al protector solar porque justamente la cadena de filtros en un protector se absorbe al paso de tres horas y el producto desaparece: hay que renovarlo”, detalló.

Esto significa que, aunque la base permanezca fija sobre la piel durante varias horas, es necesario reaplicar el protector solar cada dos o tres horas para mantener la protección frente a la radiación UV.

La rutina perfecta

La experta de ISDIN explicó que la preparación de la piel antes del maquillaje es clave para lograr un acabado uniforme y luminoso. Esta rutina combina limpieza, tratamiento e hidratación antes de aplicar la nueva base Coverage.

Paso 1: limpieza

La rutina comienza con la Solución Micelar 4 en 1, un producto que funciona como limpiador, desmaquillante, tónico e hidratante. Remueve incluso el maquillaje profesional y su última función es aportar hidratación.

Paso 2: contorno de ojos

El segundo paso es K-Ox Eyes, un contorno de ojos indicado para bolsas, ojeras y arrugas. Una de sus particularidades es su aplicador con punta de cerámica, que ayuda a descongestionar la zona.

Paso 3: sérum

Luego se aplica Flavo-C Serum, una combinación de vitamina C, ácido hialurónico y ultraglicanos. La vitamina C aporta hidratación y acción antioxidante, además de estimular las fibras de colágeno y elastina para lograr una piel más luminosa. También ayuda a reducir el color del pigmento.

Paso 4: maquillaje

La rutina finaliza con Coverage, la primera base de maquillaje de ISDIN con muy alta protección solar.