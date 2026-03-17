Así se hizo el icónico corset patrio que usó María Becerra al ser «arrestada» por Sabrina Carpenter en Lollapalooza

Sabrina Carpenter se presentó este fin de semana en el Lollapalooza y como ya es tradición, durante la canción Juno «arrestó» a una famosa del público. En esta ocasión, la elegida fue María Becerra, quien no dejó pasar la oportunidad y sorprendió con un corset de industria nacional que reflejó su amor por el país.

“Nos vamos a poner un corset divino made in Argentina”, adelantó la cantante en un vlog que compartió en sus redes sociales. Apenas supo que sería protagonista de uno de los momentos más icónicos del show, no dudó en contactar a la firma Bluhend para crear una pieza a medida.

La empresa familiar, especializada en el trabajo con cristales Swarovski y Preciosa, ya ha colaborado con artistas como Emilia y Lali. En esta ocasión, el desafío fue aún mayor: diseñar en tiempo récord un corset inspirado en la bandera argentina.

Bluhend

La nena de argentina manifestó su deseo de llevar los colores nacionales y el equipo tuvo solo 48 horas para concretarlo. El resultado fue un corset blanco, con bordes celestes y un sol radiante en uno de los laterales. Primero se pintó la base y luego se intervino con piedras aplicadas artesanalmente.

Bluhend

Las gemas, de distintos tamaños y tonalidades, fueron colocadas una por una en un trabajo minucioso realizado a contrarreloj. Bajo las luces del escenario y el foco de las cámaras, los cristales potenciaron el diseño con un efecto deslumbrante.

Bluhend

La cantante argentina completó el look con una falda de cuero con volados y una campera universitaria oversize en tono beige, que aportó un aire rockero al conjunto. El estilismo se coronó con un maquillaje glam, donde el foco estuvo en los ojos, resaltados con sombras celestes en sintonía con el corset.