La princesa Ariane, hija de Máxima Zorreguieta inició sus estudios de Ingeniería Aeroespacial

La princesa Ariane de Holanda dio inicio oficialmente a sus estudios universitarios en la legendaria Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), donde cursa la carrera de Ingeniería Aeroespacial. La hija menor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, de 19 años, comenzó las clases este 31 de agosto luego de culminar su bachillerato internacional en Italia y tomarse un año sabático.

Con su ingreso a las aulas de la institución neerlandesa, la joven ubicada en el tercer puesto de la línea de sucesión al trono de la Casa de Orange-Nassau se convirtió en la primera integrante de la realeza europea contemporánea en optar por una formación técnica de este calibre.

Para su debut en el campus, la Casa Real difundió fotografías oficiales de la princesa en las instalaciones de la universidad. En las imágenes se la ve con un look casual de camisa blanca, pantalones de lino a rayas y un bolso de ante marrón, posando frente a la emblemática fachada azul de la facultad y en el vestíbulo principal debajo de una avioneta suspendida del techo.

La elección de la universidad pública responde al prestigio internacional del centro académico, reconocido por sus alianzas estratégicas con la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). El plan de estudios de la carrera aborda el diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves, vehículos espaciales y sistemas de satélites, integrando disciplinas como la aerodinámica, la propulsión, la mecánica orbital y la física cuántica.

El rumbo académico de la joven se había conocido el 27 de abril pasado durante los festejos del Día del Rey en Dokkum, cuando la propia princesa confirmó en una entrevista que había superado el proceso de selección de la universidad tras completar su ciclo de educación secundaria en el United World College de Italia.