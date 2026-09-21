Cazzu y el Dark Glam: cómo la reina del trap redefinió la estética gótica en la música urbana

La estética del género urbano es simple: marcas deportivas, estilo Y2K y los colores estridentes. Sin embargo, Cazzu llegó para romper el molde y construir su propio universo estético, bautizado por muchos como el Dark Glam y el Gothcore latinoamericano.

Las tendencias pasajeras no le van a la cantante jujeña que convirtió la oscuridad en su aliado al momento de vestir, fusionando la cultura gótica con la sensualidad y la potencia del trap.

Los pilares de su estilo Glam se basan en una importante característica: el color negro. Para ella, no es la ausencia de color, sino eso que abraza toda su estética. Es así que Cazzu sabe jugar con las texturas para que un look completamente negro nunca sea aburrido.

La clave también radica en la textura visual. Combina piezas rígidas y pesadas como camperas de cuero oversize o corsets estructurados con tejidos, encajes y transparencias que dejan ver su piel de manera sutil y provocativa.

Los accesorios no se quedan atrás: la joyería pesada característica del trap, como cadenas con argollas o piezas artesanales únicas, la combina con tatuajes visibles y un make-up dramático con delineados gráficos y labios oscuros.

Lo que hace que Cazzu sea un verdadero ícono feminista de la moda no es solo lo que viste, sino cómo lo lleva. Cada look comunica una postura frente a los estereotipos de género en la industria musical. Dice y da que hablar.

Así, demuestra que la sensualidad femenina no necesita adherirse a los cánones tradicionales de lo «femenino», sino que puede estar en terrenos alternativos y de vanguardia.