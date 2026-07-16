Tarta integral de brócoli y queso azul: una receta muy fácil para hacer en casa

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina integral: 400 gr mix de semillas: 3 cdas. aceite de oliva: 30 ml sal: a gusto huevo: 1 manteca: 20 gr agua: c/n PARA EL RELLENO: -- aceite de oliva: c/n hongos portobellos y champiñones: 250 gr ajo: 1 diente brócoli congelado: 200 gr huevos: 4 queso crema o crema de leche: 200 gr queso parmesano: 60 gr sal y pimienta: a gusto queso azul: 200 gr

Preparación

Para la masa mezclar la harina, las semillas y la sal. Formar una corona y colocar el aceite oliva, el huevo y la manteca pomada. Comenzar a unir la masa agregando agua tibia (la cantidad va a depender mucho del tipo de harina y la hidratación que necesite). Formar una masa que no se pegue en las manos. Dejar descansar, tapada, en la heladera por 1 hora. Estirar con ayuda de un palote y harina extra. Cubrir un molde de tarta de 22/24 cm de diámetro o similar, aceitado o enmantecado y reservar.

Para hacer el relleno, saltear en aceite de oliva, el ajo picado y los hongos en rodajas hasta que se doren. Incorporar los brócolis descongelados y escurridos. Reservar.

Por otro lado, mezclar los huevos, el queso crema, el queso parmesano rallado, la sal y la pimienta. Verter el salteado sobre la base de la tarta, la mitad del queso azul, encima el ligue y terminar con más queso azul y un poco más de queso rallado.

Cocinar en horno previamente precalentado a 150/160º C por 50 minutos, dependiendo del alto que tenga la tarta.