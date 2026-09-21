Homicidio en la Fiesta del Asado de Zapala: elevaron a juicio el caso por la muerte de Milton Rezuc

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de marzo en el predio de la Fiesta del Asado de Zapala.

La Justicia de Zapala dispuso el pase a la etapa de juicio del acusado por el homicidio de Milton Albino Rezuc, ocurrido durante la última edición de la Fiesta del Asado. El hombre será juzgado por un tribunal integrado por tres jueces, acusado por el delito de homicidio simple en carácter de autor.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de control de acusación, en la que la Fiscalía y la querella presentaron y discutieron la prueba que pretenden llevar al debate. La defensa no cuestionó los hechos atribuidos ni la calificación legal, aunque adelantó que sostendrá una teoría del caso diferente.

Cómo ocurrió el homicidio

Según la acusación de la fiscal Laura Pizzipaulo, el hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 3:15, en el predio de la Fiesta del Asado, ubicado en Avellaneda y Zeballos.

De acuerdo con la teoría fiscal, el acusado llegó al lugar junto con otra persona y comenzó a golpear a un hombre y al hijo de Rezuc. En ese momento, la víctima intervino para defenderlo.

La acusación sostiene que el imputado extrajo entonces un cuchillo de 27 centímetros y apuñaló a Rezuc en el abdomen.

Como consecuencia de la herida, el hombre permaneció internado durante 20 días en el hospital de Zapala. Finalmente, murió el 27 de marzo.

La Fiscalía pidió un tribunal de tres jueces

Durante la audiencia, Pizzipaulo solicitó que el caso avance a juicio ante un tribunal de jueces, debido a que la pena pretendida supera los tres años de prisión. La querella adhirió a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La defensa no objetó los hechos ni la calificación de homicidio simple, pero planteó que durante el debate expondrá una versión diferente sobre lo sucedido.

Médicos, peritos y testigos declararán

Entre la prueba admitida para el juicio se encuentran los testimonios de dos médicos que participaron de la atención de Rezuc y de una médica forense que realizó la autopsia.

También fueron ofrecidos como testigos profesionales que participaron en la cirugía y asistieron a la víctima durante los distintos momentos de los 20 días de internación.

La Fiscalía además incorporó a una persona que intervino en el análisis de las cámaras de seguridad del predio. A eso se sumarán los testimonios de quienes presenciaron el homicidio.

El caso llegará a juicio

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Eduardo Egea tuvo por controlada la acusación de la Fiscalía y la querella y dispuso el pase a la etapa de juicio.

El debate se realizará ante un tribunal compuesto por tres jueces, en una fecha que deberá establecer la Oficina Judicial de Zapala.