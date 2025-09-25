En modo local: la primavera-verano 2025 se encendió con un desfile que marca tendencia
El regreso del lino, las paletas vibrantes y la fusión entre lo deportivo y lo urbano, marcan las tendencias de la temporada. Las firmas más prestigiosas del mundo de la moda presentaron sus colecciones en Galerías Pacífico.
Cuando suben las temperaturas, el estilo se reinventa y redefine sus códigos con una intensidad única. Para darle la bienvenida a esta temporada, Galerías Pacífico realizó un desfile con una propuesta integral que celebró en su máxima expresión.
Un desfile, en un lugar icónico: primavera verano 2025
La pasarela reunió a algunas de las firmas más reconocidas del icónico shopping. Entre ellas: Akiabara, Azzaro, Cardón, Desiderata, GNZ, Juleriaque, India Style, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Markova, Mishka, Nike, Paula Cahen D’anvers, Penguin, Portsaid, Prüne, Tascani, Wanama, 47th Street y Vipeluquerías.
Las colecciones reflejaron tendencias globales como el regreso del lino, las paletas estridentes, los estampados y la fusión entre lo deportivo y lo urbano.
La suavidad de los pasteles marca el pulso de la temporada y los trajes se reinventan entre la elegancia y la funcionalidad, reclamando su lugar en el centro de la moda.
Como sucede con el icónico vestidito negro, no hay error posible: equilibrio perfecto en cada ocasión.
El espacio La Place, en el primer piso del shopping, fue el escenario elegido para mostrar la selección de etiquetas y diseñadores. En ese marco imponente, más de 70 modelos se subieron a una pasarela contemporánea, diversa y memorable.
Comentarios