En modo local: la primavera-verano 2025 se encendió con un desfile que marca tendencia

La pasarela reunió a más de 70 modelos y las principales firmas de moda, con propuestas que marcaron el pulso de la temporada primavera-verano. Foto gentileza.

Cuando suben las temperaturas, el estilo se reinventa y redefine sus códigos con una intensidad única. Para darle la bienvenida a esta temporada, Galerías Pacífico realizó un desfile con una propuesta integral que celebró en su máxima expresión.

PORTSAID

Un desfile, en un lugar icónico: primavera verano 2025

La pasarela reunió a algunas de las firmas más reconocidas del icónico shopping. Entre ellas: Akiabara, Azzaro, Cardón, Desiderata, GNZ, Juleriaque, India Style, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Markova, Mishka, Nike, Paula Cahen D’anvers, Penguin, Portsaid, Prüne, Tascani, Wanama, 47th Street y Vipeluquerías.

AZZARO

Las colecciones reflejaron tendencias globales como el regreso del lino, las paletas estridentes, los estampados y la fusión entre lo deportivo y lo urbano.

WANAMA

La suavidad de los pasteles marca el pulso de la temporada y los trajes se reinventan entre la elegancia y la funcionalidad, reclamando su lugar en el centro de la moda.

LA MARTINA

Como sucede con el icónico vestidito negro, no hay error posible: equilibrio perfecto en cada ocasión.

El espacio La Place, en el primer piso del shopping, fue el escenario elegido para mostrar la selección de etiquetas y diseñadores. En ese marco imponente, más de 70 modelos se subieron a una pasarela contemporánea, diversa y memorable.

LAS PEPAS

PRÜNE

TASCANI