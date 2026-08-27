De la pasarela al sur: la vida de Carola Del Bianco en la Patagonia

Lejos de la pasarela y de aquella exposición constante, Carola Del Bianco encontró en la Patagonia un nuevo escenario para su vida. Allí, junto a Francisco “Paquito” Mayorga, su pareja desde hace 30 años, formó una familia y construyó una rutina muy ligada a la naturaleza. Hoy disfruta de la moda desde otro lugar: más relajado, personal y, sobre todo, fiel a ella misma.

P: Fuiste una de las modelos más reconocidas de los 90. ¿Qué recordás de aquellos años?

R: Trabajé desde muy chica y durante muchos años. El trabajo me acompañó en toda mi adolescencia y también de más grande. Los 90 fueron una época en la que las modelos estaban muy presentes y en boca de todos. No existían las redes sociales: todo pasaba por las revistas, las gráficas, los carteles en papel. Hoy es muy distinto y me gusta mirar lo que viene, aunque ya no sigo la moda de la misma manera.

P: ¿Qué te dio aquella exposición y qué aprendiste de ella?

R: Me dio un mundo nuevo que, por lo general, a esa edad no se conoce. Conocí mucha gente, viajé muchísimo por mi querido país y aprendí lo que significa ser conocida y que hablen de vos sin conocerte. También aprendí a decidir hasta dónde quería que los demás conocieran mi vida y qué cosas prefería guardar para mí y para mis seres queridos. En los primeros años estuvieron muy cerca mi mamá y Pancho Dotto, mi representante, para cuidarme y asesorarme.

P:Cuando tu carrera estaba creciendo, elegiste dejar Buenos Aires e instalarte en Villa La Angostura. ¿Qué encontraste en la Patagonia?

R: Desde chica amé la naturaleza. Siempre me imaginé viviendo en un lugar rodeado de ella y siendo parte de ese entorno. Además, el sur tiene una historia familiar para mí: cerca de donde vivo iban mis abuelos y mi mamá con sus hermanos. Hoy hago con mi familia una vida muy parecida a la que ellos hacían.

P: ¿Cómo fue pasar de los flashes a una casa a la que durante años solo se podía llegar por agua y que no tenía luz?

R: Fue un contraste muy grande, pero buscado. Al principio fue una aventura: disfrutar de vivir de otra manera, alejarnos de los tiempos y de la locura de la ciudad. Después se convirtió, simplemente, en parte de nuestras vidas.

P: ¿Qué te enseñó a vivir tan cerca de la naturaleza?

R: Que nunca dejamos de aprender. Todas las experiencias dejan algo. Cuando estás rodeada de naturaleza no hay manera de no sentirte parte, de no sentirte plena y agradecida. También aprendés a respetarla y a cuidarla.

Mi segundo nombre es Maia. Fui a un colegio italiano, mi mamá es italiana. Mi plato preferido es la pasta. Me encanta el mar y el surf” Carola del Bianco

P: ¿Cambió tu manera de vestirte desde que vivís en la Patagonia?

R: ¡Claro! Aunque también siento que, con los años, soy cada vez más fiel a mí misma, a mi esencia y a mis elecciones. La moda me encanta, pero para mi rutina elijo vestirme de acuerdo con cómo me siento y con lo que voy a hacer. Por lo general, no salgo del jean, las zapatillas y la remera blanca.

P: ¿Cómo definirías hoy tu estilo?

R: Cómodo y fiel a mí. En mi valija nunca faltan jeans, traje de baño, pantalones cómodos, zapatillas y algún buen abrigo.

P:¿La Patagonia también influyó en los tonos y las texturas que elegís? Sí. Uso mucho los colores de la tierra, verdes y algún rojo. Siempre busco estar cómoda y abrigada. ¿Conservás algo de aquella época como modelo?

R: Tengo los álbumes que durante años armaban mi abuela y mi hermana con las fotos mías que salían en las revistas. También guardé algunos pantalones de tiro bajo de los 90 que ahora volvieron y a mis hijas les encantan.

P: Hoy se habla cada vez más de consumo consciente. ¿Cómo es tu relación con la ropa?

R: Me gusta el concepto de slow fashion: elegir prendas de buena calidad, con materiales nobles, reciclados u orgánicos; reutilizar la ropa y elegir marcas que vayan por ese camino.

P: Después de haber vivido dos mundos tan diferentes, ¿qué queda de aquella Carola modelo?

R: Soy la misma persona. Estoy agradecida por mi trabajo y por poder vivir la vida que elijo.

P: ¿Y qué lugar ocupa hoy la belleza en tu vida?

R: Es parte de todo. Está en un amanecer entre las montañas, en la risa de mis hijos, en un beso, en ver crecer los alimentos de mi huerta, en la moda, en la nieve cayendo, en una chimenea prendida, en la sonrisa de una abuela.

P: ¿Cambió tu manera de entenderla con los años?

R: Creo que siempre supe por dónde iba para mí la belleza. Con los años simplemente lo fui descubriendo y reafirmando.

P: Entre Punta del Este, Buenos Aires y la Patagonia, ¿dónde sentís hoy que está tu lugar en el mundo?

R: En cada lugar en el que viví encontré un lugar en el mundo y pude descubrir la belleza de cada uno. Pero la Patagonia es donde elegí echar raíces y ver crecer a mis hijos.

3 tips de moda de Carola del Bianco

1- No importa lo que te pongas… ¡importa tu actitud y lo que creés de vos a la hora de presentarte!

2- Aunque estés en jeans, una buena cartera y unas lindas zapatillas o zapatos pueden cambiarlo todo. También podés sumar anteojos o un cinturón para darle otro toque al look

3- Y si no sabés qué ponerte, el negro siempre te salva