La moda primavera-verano 2027 empieza a definir un nuevo guardarropa y hay algo que queda claro: las siluetas se relajan, los volúmenes ganan protagonismo y las prendas se combinan de maneras cada vez más creativas. En este escenario, los vestidos estampados vuelven a ocupar un lugar central.

Con flores, dibujos geométricos, motivos tropicales y mezclas de color, son una de las apuestas fuertes de la temporada. Versátiles, frescos y llenos de personalidad, se adaptan a distintos momentos del día y permiten jugar con el estilo sin demasiadas vueltas.

Para conocer más sobre esta tendencia, conversamos con Benito Fernández, el diseñador que hizo del color, las texturas y la combinación de estampas parte de su sello personal. En esta charla, comparte su mirada sobre los motivos que vienen y algunos conse jos para animarse a llevarlos.

¿Por qué los vestidos estampados vuelven a tener tanto protagonismo esta temporada?

Hay varios motivos. El principal es que volvimos al maximalismo, en contraposición al minimalismo que veníamos viendo desde hace mucho tiempo.

Lo mismo sucede en la decoración: después de una etapa muy minimalista, hoy Europa y las grandes ferias y revistas proponen más maximalismo, con mucho color y textura, tanto en los espacios como en la indumentaria. Además, sobre todo en la alta costura, los casamientos cambiaron en los últimos años: el 80% se realiza por la tarde y en lugares fuera de las ciudades.

¿Qué estampas, colores y motivos vamos a ver con más fuerza?

Lo importante es tener en cuenta la personalidad y elegir lo que más tenga que ver con cada uno. Hay personas más rockeras, que se identifican con un tipo de estampa, y otras más románticas, que prefieren motivos diferentes. La idea es encontrar aquellos que conecten con tu personalidad y tu ADN.

Venimos arrastrando muchos prejuicios, como que las rayas engordan o que las flores muy grandes hacen que una persona se vea más baja. Son ideas con las que no comulgo ni comparto. Me parece que los estampados son para todos: depende de cómo los llevemos.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de looks?

La idea que proponemos hoy los diseñadores y las grandes marcas es dejar de lado la temporalidad. Que no haya ropa exclusivamente de invierno o de verano, ni prendas solo para la noche o el día.

Por ejemplo, podés usar un top bordado que compraste para un casamiento con un pantalón sastrero y un saco, o combinarlo con un short de jean y sandalias bajas. Lo mismo sucede con un vestido de fiesta: podés llevarlo con una campera de cuero y botas. Hoy, la ropa de buena calidad tiene que poder usarse muchas veces, de distintas maneras y en diferentes situaciones.

Con solo cambiar los accesorios, podés renovar por completo un look.Benito Fernández revela cuáles son los estampados que serán tendencia en el verano 2027