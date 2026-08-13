Liga Regional Femenina: dos semifinales tremendas para definir la plaza nacional

La Liga Regional Femenina entró en su etapa más caliente, con dos semifinales que se las traen. Habrá clásico con Independiente vs. Pacífico, mientras que Centro Español y Biguá jugarán una especie de final anticipada. El premio, enorme, es un pasaporte para la Liga Nacional Femenina, donde ya están las Rojas. ¿Quién será su acompañante en la temporada 2026-2027?

Las series de semis se pondrán en marcha el sábado 15 de agosto y tendrán continuidad el 18. Las Rojas afrontaron el torneo sin refuerzos, pero igual se quedaron con el 1 y buscarán dejar sin chances a las Decanas. En la otra llave, Gallegas y Bigualas prometen sacarse chispas porque de ahí puede salir el pase nacional.

Los partidos que abren las semifinales

Independiente (1) vs. Pacífico (4), sábado 15 de agosto a las 21, La Caldera

Centro Español (2) vs. Biguá (3), sábado 15 de agosto a las 20:30, El Templo

Así llegan Rojas y Decanas

Independiente cerró con marca de 14-2 y estuvo en la cima durante toda la fase regular. Con Dario Coronell como DT, las Rojas sumaron minutos y experiencia para llegar de la mejor manera a las semifinales. Sin presiones, quieren ser campeonas. Lourdes Briones (16.7 puntos por juego), Hanna Quintero (14.5) y Valentina Canales (11.7) fueron sus jugadoras destacadas.

Independiente, con muchas juveniles, hizo una gran fase regular. (Independiente básquet)

Pacífico, con 10-6 y Nadia Frete en el banco, buscarán dar el golpe con la intención de volver a la máxima competencia nacional y repetir la experiencia del 2022. Melina Niz (18.4), Candela Zampedri (13.7) y Agostina Leguizamón (10.1) conforman un trío muy rendidor.

Paridad y alta calidad

La serie entre Español y Biguá promete muchas emociones. Terminaron la ronda inicial con idéntico registro de 14-2 y cuentan con planteles muy interesantes y de mucha experiencia. Las Gallegas de María de los Ángeles Acevedo tienen con la mano caliente a Julieta Sienra, quien tiene una media de 19.1, pero además el 1-5 está garantizado con Martina Gutiérrez (12.5) y Jacqueline Soto (10.1), además de la experiencia de la China Victoria Lara.

Las Gallegas están en un gran momento y tendrán ventaja de localía ante Biguá.

Las Bigualas, bajo el mando de Rubén Jaime, sostuvieron en el plantel a una top como Agustina Jourdheuil (21.2), pero además cuentan con un perímetro de excelencia con Valeria Fernández (15.2) y Julieta Tell (12.4). Será, sin dudas, una gran serie y si en la otra llave ganan las Rojas, la segunda plaza se resolverá antes de tiempo.