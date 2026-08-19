Del quirófano a la alta joyería: la insólita parte de su cuerpo que Elton John lleva colgada en su cuello

Elton John siempre fue reconocido por su extravagancia, su talento y su vestuario inconfundible. Sin embargo, su última excentricidad superó los límites de la moda convencional: convirtió parte de su cuerpo en piezas de alta joyería bañadas en oro.

Hace dos años el cantante británico debió someterse a una cirugía de reemplazo doble de rodilla. Pensaron que sería una cirugía convencional, pero el pedido del cantante hizo de ese momento el más extraño: le solicitó a su equipo médico conservar los huesos extraídos.

Lejos de guardarlos como un recuerdo privado, se los entregó a su amigo y prestigioso joyero británico Theo Fennell con una tarea clara: transformarlos en accesorios de lujo.

El trabajo del artesano requirió un método minucioso de preservación y diseño. Primero las piezas óseas debieron ser horneadas para retirar la humedad, después tratadas con acetato para garantizar su conservación y posteriormente pulidas antes de ser montadas en oro.

El collar es la pieza más grande. Fue creado creado con la rótula derecha y funciona como un colgante engarzado en oro. Su cadena está compuesta por eslabones con forma de hueso y cuenta con un grabado en latín en el reverso que reza: «Ya no me inclinaré ante ningún hombre».

La rotula izquierda, de menor tamaño, la destinó a un prendedor a juego.

El propio Elton John lució estas piezas en eventos de gala y entrevistas, comentando entre risas que el collar parece «un artefacto traído del antiguo Egipto».