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Moda y Belleza

Del quirófano a la alta joyería: la insólita parte de su cuerpo que Elton John lleva colgada en su cuello

Pasó por el quirófano, guardó un recuerdo y lo convirtió en un accesorio bañando en oro. La historia detrás de la excentricidad más provocadora del artista británico.

Redacción

Por Redacción

Elton John

Elton John

Elton John siempre fue reconocido por su extravagancia, su talento y su vestuario inconfundible. Sin embargo, su última excentricidad superó los límites de la moda convencional: convirtió parte de su cuerpo en piezas de alta joyería bañadas en oro.

Hace dos años el cantante británico debió someterse a una cirugía de reemplazo doble de rodilla. Pensaron que sería una cirugía convencional, pero el pedido del cantante hizo de ese momento el más extraño: le solicitó a su equipo médico conservar los huesos extraídos.

Lejos de guardarlos como un recuerdo privado, se los entregó a su amigo y prestigioso joyero británico Theo Fennell con una tarea clara: transformarlos en accesorios de lujo.

El trabajo del artesano requirió un método minucioso de preservación y diseño. Primero las piezas óseas debieron ser horneadas para retirar la humedad, después tratadas con acetato para garantizar su conservación y posteriormente pulidas antes de ser montadas en oro.

El collar es la pieza más grande. Fue creado creado con la rótula derecha y funciona como un colgante engarzado en oro. Su cadena está compuesta por eslabones con forma de hueso y cuenta con un grabado en latín en el reverso que reza: «Ya no me inclinaré ante ningún hombre».

La rotula izquierda, de menor tamaño, la destinó a un prendedor a juego.

El propio Elton John lució estas piezas en eventos de gala y entrevistas, comentando entre risas que el collar parece «un artefacto traído del antiguo Egipto».


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Elton John siempre fue reconocido por su extravagancia, su talento y su vestuario inconfundible. Sin embargo, su última excentricidad superó los límites de la moda convencional: convirtió parte de su cuerpo en piezas de alta joyería bañadas en oro.

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