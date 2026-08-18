Ludovic de Saint Sernin: el diseñador que creará el vestido de novia de Tini Stoessel

Tras viajar a la capital francesa para realizar la primera prueba oficial de su vestuario, Tini Stoessel oficializó que el diseñador francobelga Ludovic de Saint Sernin estará a cargo del diseño principal que lucirá en su enlace matrimonial con el futbolista Rodrigo de Paul.

La decisión de Tini Stoessel, la artista argentina, posiciona a uno de los nombres más disruptivos y elogiados de la moda europea en el foco de la prensa de tendencias, destacando una trayectoria marcada por el dominio de la corsetería artesanal y la elegancia contemporánea.

De Balmain a su firma en París: la formación de Ludovic de Saint Sernin

Nacido en Bruselas y formado académicamente en París, Ludovic de Saint Sernin forjó su experiencia profesional en los talleres de las casas más emblemáticas de la industria del lujo, entre las que figuran Dior y Saint Laurent.

Su consolidación en el diseño de autor se produjo durante su etapa en Balmain, integrando el equipo creativo liderado por el diseñador Olivier Rousteing.

En ese entorno, el modisto perfeccionó el uso de la corsetería estructural y los detalles de ojales con cordones, recursos técnicos que posteriormente trasladó como sello identitario al fundar su propia marca homónima en 2017, distinguida por fusionar la lencería fina, los recortes geométricos y el acabado artesanal de alta gama.

El proceso del vestido de novia de Tini Stoessel junto a Ludovic de Saint Sernin

La alianza creativa entre Tini Stoessel y Ludovic de Saint Sernin ya comenzó a plasmarse, de manera directa en el atelier parisino del modisto.

Según documentó la propia cantante a través de sus canales oficiales de comunicación, la primera sesión de trabajo superó la habitual selección de géneros textiles para avanzar directamente en el calce y las medidas sobre la estructura del traje.

Aunque los detalles técnicos y estilísticos de la pieza se mantienen bajo estricta reserva de cara a la boda con Rodrigo de Paul, la impronta del diseñador anticipa una propuesta nupcial donde la sensualidad sofisticada, la caída de telas nobles y las técnicas de corsetería moderna serán las protagonistas de la celebración.