Detenerse para seguir: una experiencia para reconectar con el bienestar 

En una sociedad que prioriza la productividad y el movimiento constante, encontrar un momento para desconectar parece cada vez más difícil. Sin embargo, hacer una pausa consciente puede resultar tan beneficioso como necesario. Con esa realidad como punto de partida, la experiencia Integral de Bienestar del Hotel Hilton Garden Inn de la ciudad de Neuquén propone frenar por un instante, respirar y reconectar con el cuerpo a través de distintas prácticas de relajación.

El circuito combina sauna, meditación y masaje terapéutico en un recorrido pensado para favorecer la relajación física y mental. El recorrido se inicia en el sauna donde se realizan ejercicios suaves de respiración y una meditación guiada que complementan los efectos del calor, promoviendo una sensación de calma, bienestar y conexión con el momento presente.

Este circuito se combina con la exposición al agua fría mediante una ducha escocesa durante aproximadamente 20 minutos, generando un contraste térmico: mientras el calor provoca la vasodilatación, favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo hacia la piel y los músculos, el frío genera vasoconstricción, una respuesta natural que ayuda al organismo a conservar el calor.

La alternancia entre ambos estímulos actúa sobre la circulación y la regulación de la temperatura corporal, además de dejar una sensación de revitalización.

La experiencia culmina con un masaje relajante, diseñado para potenciar los efectos de las etapas anteriores. Mediante maniobras suaves y continuas, busca aliviar la tensión muscular, disminuir el estrés acumulado y favorecer un estado de descanso profundo. El recorrido cierra así con un momento dedicado exclusivamente al bienestar, invitando a recuperar el cuerpo y la mente antes de volver a la rutina.