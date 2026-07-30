Así se jugará la 1° fecha de la segunda fase del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo van el domingo

Cipolletti buscará debutar con un triunfo en casa, donde solo perdió una vez en este año. (Foto: Archivo - Oscar Livera).

Este fin de semana comenzará la segunda etapa del Federal A con los tres equipos regionales como protagonistas. El Consejo Federal confirmó los días, horarios y árbitros para la 1° fecha de la Zona Campeonato y Revalida. Cipolletti, Sol de Mayo y Deportivo Rincón jugarán el domingo.

Gracias a su gran rendimiento en la primera ronda, el Albinegro terminó líder en su zona y jugará la zona campeonato. El equipo de Enríquez debutará en esta instancia recibiendo en La Visera de Cemento a Huracán Las Heras el próximo domingo a las 15:30 con el arbitraje del bahiense Juan Nebbietti.

Cipolletti tiene un buen antecedente con el equipo mendocino, ya que lo goleó como local por 3-0 hace menos de un mes por la primera ronda del Federal A. El otro choque de este año fue 1-1 en la provincia cuyana.

Por esta misma zona, la fecha se completará con dos partidos el domingo: Olimpo-Juventud Antoniana, programado para las 15:00, y Atenas de Río Cuarto-Villa Mitre, previsto a las 15:45. El lunes jugarán Kimberley-Argentino de Monte Maíz (15:00).

Sol de Mayo y Rincón abren la Reválida de local

Por la fase Revalida, Sol de Mayo y Deportivo Rincón integrarán la Zona B. Luego de terminar en la 6° posición de sus grupos en la primera ronda, el Celeste y el León buscarán meterse entre los cinco primeros para seguir en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

En Viedma, Sol de Mayo recibirá a Santamarina de Tandil el domingo a las 15:00, con el cordobés Lautaro Castañola como árbitro principal. Los dos buenos antecedentes de 2026 son positivos para el equipo rionegrino: victoria 3-2 en la capital y triunfo 2-0 a domicilio.

Por otro lado, Deportivo Rincón se medirá en el norte neuquino ante Guillermo Brown de Puerto Madryn el domingo a las 15:30. El santafesino Luis Martínez impartirá justicia. Este año no se vieron las caras, pero en 2025 hubo dos victorias chubutenses. Los dirigidos por Germán Noce buscarán comenzar con el pie derecho ante su gente.

Los partidos restantes del grupo también se jugarán el domingo: Fadep-Circulo Deportivo (11:30), Germinal-Juventud Unida (16:00) y San Martín-Costa Brava (16:30).