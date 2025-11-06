El estilo eterno de Luis Miguel: elegancia, trajes italianos y lujo sin excesos

A sus 55 años, Luis Miguel conserva el mismo sello que lo acompañó desde los comienzos de su carrera: la elegancia.

Qué marcas viste Luis Miguel y cómo mantiene su look clásico a los 55 años

Con una imagen cuidada hasta el mínimo detalle, el cantante mantiene su estilo clásico, basado en trajes de corte italiano, camisas de seda y accesorios de lujo, que lo convirtieron en un referente de la moda masculina en Latinoamérica.

Durante sus giras y apariciones públicas, El Sol de México apuesta siempre por marcas de alta costura, entre sus preferidas figuran Brioni, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Hugo Boss y Giorgio Armani, casas que confeccionan sus trajes a medida.

Los conjuntos negros o azul noche, combinados con camisas blancas almidonadas y corbatas finas, son parte de su sello personal.

Según estilistas cercanos al entorno del artista, Luis Miguel también se caracteriza por su exigencia: cada prenda está elegida según la textura, el ajuste y el tipo de escenario.

En los últimos años, incorporó piezas más modernas sin abandonar su esencia, como chaquetas slim fit, mocasines italianos y relojes suizos de colección.

Entre sus accesorios predilectos destacan los relojes Rolex y Patek Philippe, los anteojos Cartier y los zapatos de Salvatore Ferragamo o Berluti.

Cada uno de estos detalles refuerza la imagen de un artista que construyó una figura de elegancia clásica, lejos de las modas pasajeras.

Su peinado, impecablemente prolijo y con efecto brillante, y su bronceado característico completan la estética que mantiene desde hace décadas.

Incluso su postura en el escenario, su sonrisa y su forma de vestir el traje son parte de un lenguaje visual que proyecta control, éxito y seducción.

El “Sol” no necesita reinventarse: su look clásico, sobrio y sofisticado se volvió una marca registrada, tan inconfundible como su voz.