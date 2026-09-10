El marrón sigue, pero llega el color: qué se viene en accesorios para este verano

El marrón chocolate se mantiene entre los tonos protagonistas de la temporada y gana espacio en carteras, calzado y accesorios. Foto Osvaldo Alvarez.

Hubo un tiempo en que elegir los accesorios era casi el último paso frente al espejo. Primero la ropa y después la cartera, los zapatos o el pañuelo que mejor combinaran. Esa lógica perdió fuerza. Hoy una cartera de color, una correa estampada o unas zapatillas pueden tener tanto protagonismo como las prendas.

Las Antonias: accesorios pensados para cada look

En Las Antonias, un espacio de General Roca dedicado a carteras, mochilas, calzado y accesorios, Estela Burgos ve ese cambio todos los días. “El accesorio va muy pensado con el look”, sostiene. Y agrega una diferencia respecto de otros tiempos: “Ya no se busca tanto combinar como antes, que la cartera tenía que estar con el calzado. La gente se animó”.

La cartera negra puede llevar una correa animal print; una de color, una tira completamente diferente. “Vas jugando con los colores. Si no te molesta una cartera verde con una correa fucsia, va. Es gusto de cada uno”, explica Burgos.

También se desdibujaron las edades. Cuando abrió el local, Estela pensaba especialmente en una mujer de edad intermedia, pero con el tiempo encontró fronteras mucho menos rígidas. “Las chicas y las no tan chicas”, define entre risas. “La gente grande ya no es grande. Está súper activa”.

Carteras, riñoneras y accesorios: la versatilidad gana terreno

La versatilidad aparece como una de las claves. Muchas carteras incorporan correas desmontables que permiten transformar una bandolera para el día en una cartera corta o un sobre para la noche.

“Una cartera le da mil usos. Va con la correa de tira y la usás de día; querés salir a la noche, sacás la correa, le ponés una cadenita y la usás de noche”, explica Estela.

También volvieron con fuerza los bolsos grandes y las riñoneras crecieron hasta adquirir una capacidad cercana a la de una cartera. A ellos se suman portacelulares y tarjeteros, asociados a otro cambio cotidiano: cada vez llevamos menos efectivo y más funciones están concentradas en el teléfono.

La funcionalidad pesa a la hora de elegir. “Nuestro ritmo de vida acá, incluso en Roca, cambió. Salís a las ocho de la mañana y hasta las ocho de la tarde no volvés a casa”, señala. Por eso busca productos que puedan acompañar distintas situaciones a lo largo de una misma jornada.

El calzado responde a la misma lógica. Después de la pandemia, las zapatillas terminaron de conquistar espacios que antes parecían reservados a opciones más formales. “Después de la pandemia fue un cambio total en la vestimenta. La zapatilla se volvió furor y transformó los códigos de la moda”, recuerda.

Hoy se lleva con vestidos, jean y especialmente con sastrería. “El sastrero y las zapatillas son el nuevo uniforme”, sintetiza. La bota corta también extendió su temporada: “Yo dije: ‘¿Por qué no tengo bota corta todo el año?’”.

Tendencias de verano: más color, bolsos grandes y guiños vintage

La nueva temporada invita a salir de los tonos seguros. El chocolate continúa entre los elegidos y aparecen celestes, amarillos, rojos y pasteles. “Mucho color, mucho color. Para animarse”, anticipa Estela.

El negro conserva su lugar de clásico, pero ya no necesariamente gana todas las elecciones. La experiencia del local incluso la llevó a revisar algunos prejuicios sobre qué puede funcionar en Roca. “A veces uno se encasilla”, reconoce. Una vez incorporó un producto verde petróleo pensando que sería difícil venderlo: “Lo vendí más rápido que el negro”.

Algo parecido ocurrió durante el invierno con gorros y sombreros. “Yo dije: ‘Bueno, a ver si se animan’. Y sí, se animaron”. Esa respuesta la impulsa a probar con piezas diferentes en lugar de quedarse solamente con los modelos convencionales.

Para el verano aparecen también bolsos grandes para la playa, el río o el club, sobres, texturas, flecos y diseños con cierta inspiración vintage. Hacia las fiestas se suman cinturones con brillo y kimonos que pueden transformar prendas básicas.

Las Antonias trabaja con distintas marcas. Juanita Jo fue la primera que incorporó Estela y luego llegaron Antonia Agosti, Santa Clara y Legión. La selección cambia permanentemente: compra pocas unidades, prueba y observa la respuesta. “No me gusta tener un producto más de un año”, dice.

De un emprendimiento en pandemia a un espacio de moda en Roca

Las Antonias nació en 2020, en plena pandemia. Sin trabajo, Estela salió con su hija a recorrer locales disponibles en General Roca. Cuando encontró el que hoy ocupa el negocio, no dudó: “Apenas lo vimos dije: ‘Es este local’”.

Nunca había tenido un comercio físico, aunque vender siempre le había gustado. “Me encanta la venta, me encanta hablar con la gente. No mucho estar acá atrás porque me aburre”, cuenta. Esa personalidad terminó marcando también la forma de llevar adelante el emprendimiento: “Estoy siempre en movimiento, buscando algo nuevo, viendo qué podemos hacer que no esté acá en Roca”.

El proyecto fue creciendo y se convirtió también en un espacio familiar. Su mamá participa de la cotidianeidad del negocio, su sobrina Lucía trabaja allí mientras estudia y su marido acompaña el emprendimiento.

Estela organiza producciones fotográficas, participa de acciones con otros comercios, reparte flyers y mantiene una presencia activa en redes. Frente al avance de las compras online también creó un canal de difusión por WhatsApp para compartir promociones y novedades.

Seis años después de aquella decisión tomada en plena pandemia, Estela sigue buscando qué puede hacer diferente. Y buena parte de esa búsqueda acompaña lo que observa entre sus propias clientas: menos reglas, más comodidad y mayor libertad para elegir.

“Ya no lo tenés que pensar separado de la ropa”, dice sobre los accesorios. Una frase que resume el cambio: la cartera, el calzado, el pañuelo o la riñonera ya no llegan cuando el look está terminado. Son parte de la manera de construirlo.