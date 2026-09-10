Quini 6: nadie acertó y el pozo crece a $14.450 millones para el domingo 13 de septiembre 2026

El Quini 6 volvió a concentrar las expectativas en todo el país, tras concretar su sorteo número 3.407 en la noche del miércoles 9 de septiembre 2026.

En una velada donde la fortuna no arrojó cupones de Quini 6 con seis aciertos, en las categorías principales, los primeros premios quedaron completamente desiertos.

Según los datos brindados oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, esta seguidilla de vacantes disparó la masa poceada hacia una cifra histórica para el fin de semana, mientras que la modalidad de resolución obligatoria repartió fondos millonarios entre 16 ganadores.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 9 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó las combinaciones de la edición de mitad de semana, para cada una de las alternativas del certamen:

Tradicional Primer Sorteo : 10 – 19 – 22 – 29 – 36 – 43 (Vacante)

: 10 – 19 – 22 – 29 – 36 – 43 (Vacante) La Segunda del Quini : 03 – 10 – 24 – 28 – 32 – 45 (Vacante)

: 03 – 10 – 24 – 28 – 32 – 45 (Vacante) La Revancha : 00 – 08 – 20 – 23 – 24 – 32 (Vacante)

: 00 – 08 – 20 – 23 – 24 – 32 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 01 – 09 – 21 – 30 – 35 – 41 (16 ganadores)

En la modalidad «Siempre Sale», un total de 16 personas alcanzaron la mayor cantidad de coincidencias con las bolillas extraídas, adjudicándose una recompensa individual dentro del fondo especial distribuido por el organismo.

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el domingo 13 de septiembre 2026

Al no registrarse tarjetas ganadoras en las rondas mayores, la Lotería de Santa Fe anticipó que el pozo acumulado total ascenderá a la monumental cifra estimada de $14.450 millones para la edición número 3.408, programada para este domingo 13 de septiembre 2026 a las 21:15.

Los interesados pueden confeccionar sus apuestas, eligiendo seis números (del 00 al 45), en cualquier agencia oficial habilitada antes del cierre comercial del sábado.

La transmisión en vivo del certamen santafesino se emitirá a todo el país por la TV Pública, señales televisivas provinciales y a través del canal oficial de YouTube del organismo.