Acusada de ejercer como falsa médica en Roca: la Justicia Federal tratará el conflicto de competencia

La audiencia para resolver el planteo de competencia se realizará este miércoles en los tribunales federales de General Roca.

La investigación contra Mariela Fernanda Marzano, acusada de ejercer ilegalmente la medicina durante más de cinco años en Roca, ingresará este miércoles en una nueva etapa. El juez federal Hugo Greca analizará el planteo de competencia formulado por la Justicia provincial para determinar si el expediente debe continuar en el fuero federal debido a la presunta utilización de documentación pública nacional falsificada.

La decisión se originó a partir de una resolución de la jueza Natalia González, quien consideró que los delitos investigados exceden el ejercicio ilegal de la profesión y abarcan una posible falsificación de documentos emitidos por organismos nacionales. La audiencia se desarrollará en los tribunales federales y definirá cuál será el ámbito judicial encargado de continuar con la investigación.

Los argumentos para el cambio de fuero

Al resolver el planteo, la jueza González sostuvo que la causa «por su materia, es de competencia del fuero federal». En ese sentido, rechazó el pedido de suspender el dictado de la resolución y coincidió con la postura planteada previamente por las fiscales Celeste Benatti y Teresa Giuffrida.

Según la magistrada, la investigación involucra una maniobra documental «íntegramente apócrifa», cuya complejidad exige la intervención de la Justicia Federal.

El eje del conflicto radica en que Marzano habría utilizado documentos falsificados para obtener la matrícula profesional otorgada por la provincia. Entre la documentación cuestionada figuran resoluciones atribuidas al Ministerio de Educación de la Nación y a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), organismos que pertenecen a la órbita nacional.

La documentación bajo sospecha

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la imputada presentó un título de médica cirujana supuestamente expedido en 2018 por la Universidad de Los Andes (ULA), de Venezuela.

Sin embargo, la propia institución respondió a la Justicia que Marzano nunca cursó estudios allí y que el diploma exhibido presenta «muchísimos detalles» que no coinciden con los formatos oficiales utilizados por la universidad.

Para la fiscalía, el uso de esa documentación habría sido el paso indispensable para obtener la matrícula provincial y desempeñarse como médica, configurando una relación directa entre la presunta falsificación documental y el posterior ejercicio ilegal de la profesión.

Cinco años de actividad bajo investigación

La acusación sostiene que Marzano trabajó como médica clínica y terapista entre agosto de 2020 y marzo de 2026 en distintos centros de salud públicos y privados de General Roca. Según la pesquisa, cumplió funciones en el área de terapia intensiva de una clínica privada, atendió en un consultorio particular y también prestó servicios en el hospital Francisco López Lima.

Durante ese período habría firmado historias clínicas, prescripto medicamentos, confeccionado documentación médica y emitido certificados de defunción utilizando una matrícula que, según la hipótesis fiscal, fue obtenida mediante documentación falsa.

Otro elemento incorporado a la investigación provino de la Dirección Nacional de Migraciones. El organismo informó que la mujer «nunca estuvo en el país de Venezuela», un dato que, según la fiscalía, contradice los requisitos académicos de la carrera cuyo título presentó, que contemplaban una formación presencial en hospitales venezolanos.

La resolución que adopte el juez Hugo Greca será determinante para establecer si la investigación continúa en la Justicia Federal o regresa al fuero provincial para avanzar hacia las próximas etapas del proceso.