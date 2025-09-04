Howl, la ropa deportiva de Neuquén que despierta tu espíritu salvaje

Howl nació hace ocho años en Neuquén de la mano de Nicole Rostán, una apasionada de la naturaleza, la aventura y el deporte. Hoy cuentan con su showroom y una página web que cautiva con cada colección y que despierta tu espíritu salvaje.

Nicole cuenta que Howl partió desde la empresa familiar, RTG Textil. «Yo trabajo hace nueve años ahí y el año siguiente del primero, un diseñador amigo me tiro la idea de hacer una marca de ropa«, relata. «Él nos ayudó con todo, con la marca, el nombre y el eslogan».

La diseñadora cuenta que al principio lo tomó como un proyecto aparte de su trabajo en la fábrica textil, pero la demanda aumentó y se propuso focalizarse en Howl. “Mi primer trabajo fue decidir con qué productos arrancábamos. Empezamos con buzos y térmicas sublimadas», relata.

Al principio las estampas eran psicodélicas y abstractas. «Lo hice hasta que entendí que tenía que empezar a diseñar mis propios motivos”, cuenta Nicole. La falta de conocimiento en el diseño digital no fue un impedimento para la diseñadora, sino que lo vió como una ventaja. «Me dio la libertad de experimentar».

La marca creció lentamente, primero con ventas en el local de otra diseñadora y después, de manera más fuerte, a partir de 2020, cuando Howl inauguró su propio showroom en Neuquén. “Ese año la gente venía y se quería llevar lo que fuera. Ahí entendí el valor de lo que hacíamos y empezamos a profesionalizarnos. En 2021 contratamos una agencia, hicimos nuestras primeras campañas de fotos y empezamos a manejarnos como una marca en serio”, relata Nicole.

Un punto de inflexión fue la llegada de Candela Zanona, diseñadora egresada de la Escuela de Diseño en el Hábitat en Neuquén, quien se sumó al área de diseño en 2023. “Es mucho trabajo en equipo. Siempre partimos de una inspiración en la naturaleza y vamos bajando la idea a las estampas», relata.

Algunos de sus productos son: calzas, tops, camperas, pantalones sueltos y calzas ciclistas. La diseñadora dice que generalmente hacen más de diez estampas por colección. «Después seleccionamos cuáles tienen más potencia y cuáles son más tranquilas para equilibrar. Lo que más disfruto es pensar cómo se va a ver la estampa en la prenda», expresa. «Todo eso lo trabajamos en la moldería digital para que cada pieza tenga un diseño pensado».

La dinámica entre Candela y Nicole se fue consolidando. “Hoy gran parte del diseño sigue siendo mi expresión personal, pero Cande reinterpreta, aporta su mirada y trabajamos juntas en los moldes y en las colecciones. Nos entendemos muy bien», asegura la creadora de la marca.

La esencia de Howl también se refleja en la búsqueda de prendas versátiles, deportivas pero con estilo. “Yo quería ropa deportiva que no se viera tan ‘deportiva’, que pudiera usarse también en otros ámbitos. Ahora usamos telas como microtul que mucha gente también lo usa para salir», comenta.

Respecto a las colecciones, lanzan dos por año: primavera-verano y otoño-invierno. “Siempre renovamos estampas y prendas, sin perder los clásicos que sabemos que funcionan. Cada colección tiene su inspiración y su temática», señala Nicole.

El público masculino y el infantil fueron intentos que exploraron, aunque hoy la marca mantiene el foco en ropa para mujeres. “Hicimos prendas para hombres y también para niñas, pero es mucho abarcar tanto. Además, mi inspiración está muy conectada con el diseño para mujeres”, reconoce Nicole.

Cuando se les pregunta por sus preferencias personales, ambas coinciden en el amor por las estampas. “A mí me gustan full estampas, que se repiten en varias prendas y se pueden combinar entre sí”, dice Candela. Nicole, en cambio, prefiere las tonalidades claras y terrosas: “Me encantan los colores suaves y las calzas con tops”.

Las más elegidas del público son los buzos «Velvet», valorados tanto por el diseño como por la calidad de las telas. Tiene una capucha con elástico y un cuello adicional, que se puede usar, dejarlo atrás, o usarlo de vincha. Además, un doble puño con pasa dedo.

La expectativa ya está puesta en lo que viene: la próxima colección primavera-verano, que saldrá a fines de septiembre. “Estamos a full producción, listos para lanzar alrededor del 22 de septiembre”, anticipa Nicole.

Con cada temporada, Howl reafirma su identidad: una marca neuquina que creció desde un taller familiar hasta convertirse en un referente de la moda deportiva con sello patagónico.