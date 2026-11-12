Menos cobertura y más luz: así es el maquillaje que gana protagonismo

El maquillaje ya no busca cubrirlo todo. Cada vez más, las rutinas de belleza apuestan por una apariencia fresca, luminosa y natural, donde la piel se convierte en el centro de atención. En ese camino, el skin-first makeup gana protagonismo con una propuesta que combina maquillaje y cuidado facial para conseguir un resultado liviano, uniforme y lleno de luz.

¿De qué se trata? La idea es realzar la apariencia natural del rostro en lugar de esconderla detrás de varias capas de producto. Para eso, se priorizan las texturas ligeras, los acabados luminosos y las fórmulas que se funden con la piel, acompañando sus tonos y matices naturales.

“El skin-first makeup está ganando cada vez más protagonismo porque busca lograr ese efecto de piel cuidada, fresca y luminosa, incluso cuando no siempre es así. Lo interesante de esta tendencia es que los productos se funden con los subtonos naturales de la piel, sin dejar a la vista un exceso de maquillaje. Así, se consigue un acabado uniforme, con luminosidad y un toque de color en las mejillas, que realza la belleza natural delrostro”, explica Antonela Nastasi, makeup artist (@makeupstudio_an).

Lo que tenes que saber

Primer paso: preparar la piel. Una buena hidratación ayuda a conseguir una superficie más confortable y luminosa, además de favorecer que el maquillaje se distribuya de manera uniforme. Después, se puede elegir una base de cobertura ligera que unifique el tono sin borrar la textura natural del rostro. El objetivo es acompañar la piel, no transformarla.

*Segundo paso: sumar un toque de color. El rubor, especialmente en texturas cremosas o líquidas, aporta frescura y ayuda a recrear ese efecto saludable que caracteriza a esta tendencia. Aplicado sobre las mejillas y difuminado con los dedos o una brocha, permite graduar la intensidad y conseguir un acabado integrado.

El secreto está en elegir pocos productos, trabajar con capas finas y dejar que la piel conserve su aspecto natural. Porque el skin-first makeup no propone dejar de maquillarse, sino encontrar un equilibrio entre el cuidado facial y el maquillaje: un look luminoso, fresco y fácil de llevar todos los día