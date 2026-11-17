Shakira volverá a presentarse en Venezuela después de 16 años sin ofrecer conciertos en ese país. La cantante colombiana confirmó dos espectáculos en Caracas para enero de 2027, como parte de una nueva etapa de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El anuncio generó una gran expectativa entre sus seguidores, que esperan su regreso desde 2011.

Según informó inicialmente la agencia Noticias Argentinas, la productora Fénix Entertainment había anticipado el regreso de la artista a Venezuela junto con otras cinco paradas latinoamericanas. Ahora, los organizadores confirmaron las fechas, el estadio y los valores de las entradas para los conciertos.

Shakira vuelve a Venezuela: cuándo y dónde serán sus conciertos

Shakira se presentará el 16 y 17 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en Caracas. Serán sus primeros conciertos en territorio venezolano después de más de una década y media.

La productora Fénix Entertainment confirmó que la preventa general de entradas comenzará el jueves 19 de noviembre de 2026, a través de la plataforma MiTickera.

El anuncio representa uno de los regresos más esperados de la música latinoamericana. La última vez que la artista colombiana cantó en Venezuela fue en marzo de 2011, cuando se presentó en Caracas con su gira Sale el Sol World Tour.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Shakira en Venezuela

Los organizadores también dieron a conocer los precios de las diferentes ubicaciones para los dos conciertos. Las entradas tendrán valores que van desde los 60 hasta los 650 dólares, según el sector del estadio.

Estos son los precios anunciados:

Piso 4: 60 dólares.

60 dólares. Piso 3: 80 dólares.

80 dólares. Campo C: 280 dólares.

280 dólares. Campo A y B: 320 dólares.

320 dólares. Sectores 23 de Enero y El Valle: 450 dólares.

450 dólares. Sectores Caricuao y Petare: 650 dólares.

Los valores fueron difundidos por la productora y publicados por medios venezolanos, entre ellos El Diario.

La gira de Shakira continuará por seis países de América Latina en 2027

El regreso a Venezuela forma parte de una nueva etapa latinoamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que también incluirá presentaciones en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

La noticia fue anticipada por Fénix Entertainment a través de sus redes sociales y posteriormente compartida por la propia Shakira.

La incorporación de nuevos destinos permitirá que miles de seguidores vuelvan a disfrutar de un espectáculo que combina sus grandes éxitos con las canciones de su etapa musical más reciente.

Las Mujeres Ya No Lloran: la gira récord de Shakira

La gira mundial de Shakira se convirtió en la más taquillera de la historia para un artista latino, según el reconocimiento difundido por Billboard en enero de 2026.

Hasta ese momento, el espectáculo había recaudado 421,6 millones de dólares y convocado a más de 3,3 millones de espectadores en 82 estadios, cifras que consolidaron a la cantante como una de las artistas más exitosas de la industria musical internacional.

El tour acompaña su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, un trabajo que marcó una nueva etapa en su carrera y que incluye canciones que alcanzaron una enorme repercusión internacional.

Con las nuevas presentaciones previstas para 2027, Shakira extenderá su gira por América Latina y concretará uno de los regresos más esperados por sus fanáticos venezolanos, que podrán volver a verla en vivo después de 16 años.