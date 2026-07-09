Modo nieve: el frío también inspira

Hay algo en el invierno que invita a bajar el ritmo y, al mismo tiempo, a salir a explorar. Los bosques, las montañas y los senderos cambian de color y de textura, convirtiéndose en el escenario perfecto para conectar con la naturaleza desde otra perspectiva.

Ya sea una escapada a los centros de esquí o una caminata entre árboles, esta temporada demuestra que el secreto está en elegir un look todo terreno.

La propuesta de Columbia para la temporada

Con esa premisa, Columbia presenta una colección que combina innovación, diseño y funcionalidad para acompañar cada plan invernal. ¿La propuesta? Camperas, buzos, calzado y accesorios con tecnologías pensadas para brindar abrigo, proteger del viento y la lluvia y garantizar comodidad incluso en las condiciones más exigentes.

Prendas versátiles para cualquier plan

La clave está en elegir prendas versátiles, capaces de adaptarse tanto a la rutina urbana como a las aventuras al aire libre, sin resignar estilo. Porque cuando el confort acompaña, el invierno deja de ser una excusa para quedarse adentro y se convierte en la mejor oportunidad para descubrir nuevos paisajes.

Estilo en clave outdoor

La temporada de nieve ya empezó en la Patagonia y, además de planificar la escapada, hay otro punto clave: elegir prendas que acompañen cada plan sin resignar estilo. Hoy, el universo outdoor se reinventa con diseños livianos, funcionales y versátiles.

La propuesta de Scandinavian y Eddie Bauer

En ese contexto, Scandinavian, referente en indumentaria técnica y distribuidor oficial de Eddie Bauer en Argentina, presenta la nueva colección de la marca estadounidense. La propuesta de temporada incluye una selección de camperas de pluma, pilotos impermeables, rompevientos, polars y capas técnicas pensadas para enfrentar las bajas temperaturas. La línea combina tecnología, abrigo y una estética contemporánea que trasciende las pistas de esquí y se integra con naturalidad al guardarropa de todos los días.

Una de las camperas destacadas

Entre las piezas destacadas aparece la CirrusLite, una de las camperas emblemáticas de la marca. Con relleno de plumón premium, ofrece un alto nivel de abrigo con un peso mínimo, además de un formato compacto.