Mirada dark, glam retro en la alfombra roja

La 32ª edición de los Awards 2026 no solo celebró el talento, sino que se convirtió en una verdadera clase magistral de estilo y pasarela.

Si hay alguien que entiende perfectamente el poder de una estética definida, es Jenna Ortega. La actriz ha hecho del estilo gótico su sello personal, incluso cuando el código de vestimenta exige elegancia clásica. Y no fue la excepción en la noche especial de la premiación.

Fiel a su impronta oscura, centró el maquillaje en una mirada intensa: delineado profundo, pestañas densas y una fuerza expresiva que contrastó con una piel mate, casi de porcelana.

“Buscamos tonos marrones ricos para complementar la sedosidad de su vestido”, explicó la maquilladora Melanie Inglessis para Dior Beauty, artífice de un beauty look que fusionó nostalgia y sofisticación contemporánea.

La nominación de Ortega a Mejor Actriz de Comedia añadió un significado especial a su aparición. El reconocimiento llegó por su papel protagónico en la exitosa serie de Netflix, Wednesday, una producción que redefinió el imaginario del icónico personaje y la consolidó como referente de una nueva generación.