Moda en Wimbledon: de la sastrería y el lujo silencioso a los vestidos románticos, los looks de los famosos en la final
De los looks sastreros de Nicole Kidman y Sarah Pidgeon hasta el romanticismo de Jennifer Lopez: la pasarela de 'lujo silencioso' que vistió las gradas en el cierre de la gran cita del tenis.
La gran final de Wimbledon no solo se jugó en el césped, sino también en las gradas. Este fin de semana, celebridades de la talla de Nicole Kidman y Jennifer López transformaron la tribuna de Londres en la pasarela de verano definitiva. Estos fueron los looks más increíbles del torneo.
Jennifer LópezEmbed from Getty Images
Andrew GarfieldEmbed from Getty Images
Sarah PidgeonEmbed from Getty Images
Liam hemsworth y gabriella brooksEmbed from Getty Images
Elizabeth Debicki
Dustin Hoffman y Lisa HoffmanEmbed from Getty Images
RayeEmbed from Getty Images
Nicole KidmanEmbed from Getty Images
Anna WintourEmbed from Getty Images
Rami MalekEmbed from Getty Images
Ben StillerEmbed from Getty Images
Kate MiddletonEmbed from Getty Images
Comentarios