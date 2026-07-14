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Moda y Belleza

Moda en Wimbledon: de la sastrería y el lujo silencioso a los vestidos románticos, los looks de los famosos en la final

De los looks sastreros de Nicole Kidman y Sarah Pidgeon hasta el romanticismo de Jennifer Lopez: la pasarela de 'lujo silencioso' que vistió las gradas en el cierre de la gran cita del tenis.

Redacción

Por Redacción

Jennifer López y Tom Hiddleston.

Jennifer López y Tom Hiddleston.

La gran final de Wimbledon no solo se jugó en el césped, sino también en las gradas. Este fin de semana, celebridades de la talla de Nicole Kidman y Jennifer López transformaron la tribuna de Londres en la pasarela de verano definitiva. Estos fueron los looks más increíbles del torneo.

Jennifer López

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Andrew Garfield

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Sarah Pidgeon

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Liam hemsworth y gabriella brooks

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Elizabeth Debicki

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Dustin Hoffman y Lisa Hoffman

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Raye

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Nicole Kidman

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Anna Wintour

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Rami Malek

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Ben Stiller

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Kate Middleton

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Temas

Moda

Wimbledon

La gran final de Wimbledon no solo se jugó en el césped, sino también en las gradas. Este fin de semana, celebridades de la talla de Nicole Kidman y Jennifer López transformaron la tribuna de Londres en la pasarela de verano definitiva. Estos fueron los looks más increíbles del torneo.

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