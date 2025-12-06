Pampita deslumbró su look de Carolina Herrera y adelantó su nueva colaboración

Pampita fue una de las figuras más buscadas de la noche y no solo por su rol como conductora: también llamó la atención por su look y por los proyectos que adelantó para 2026.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, fiel a su estilo, la modelo compartió cada detalle del fashion tip que eligió para la gala.

“Hoy me vine con la boca color rojo. El vestido era negro, muy clásico, años 50, de Carolina Herrera”, contó.

Pampita brilló con un Carolina Herrera desde Nueva York y confirmó una línea propia de decoración

Explicó que tanto el maquillaje como el contraste elegido estuvieron pensados para que “el protagonista de la noche” fuera justamente ese juego de colores. El outfit, reveló, llegó especialmente desde el exterior:

“El vestido me lo mandaron desde Nueva York para esta noche. Las joyas, el clutch, los aritos, el make-up, las sandalias, el vestido… todo. Yo soy una especie de cenicienta”, dijo entre risas.

Al hacer un balance del año, Pampita se mostró satisfecha: “Muy bueno, feliz de haber conducido”, expresó. Además, anticipó que tiene “algún proyecto para el año que viene y para toda Latinoamérica”, que definió como “muy, muy increíble”.

También confirmó su tradicional estadía de fin de año en Uruguay: “Navidad con mis hijos en Uruguay, y Año Nuevo ellos lo pasan con sus papás y yo con mi novio. Me quedo en Uruguay”.

En paralelo, continúa expandiendo su costado empresarial: “Tengo muchos proyectos, tengo el centro de estética, el de los anteojos”, repasó.

Y cerró con una novedad: “Ahora se viene toda mi línea de decoración con ‘De Sillas’ la semana que viene. A soñar en grande siempre”.