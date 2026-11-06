Conmoción por la muerte de Kimmarie Johnson, actriz de Beverly Hills 90210: el problema de salud que sufrió la actriz

La actriz y modelo estadounidense Kimmarie Johnson murió a los 50 años, después de permanecer varios días internada en un hospital de Los Ángeles. La artista era conocida por sus participaciones en la recordada serie juvenil Beverly Hills 90210 y en la película Hey, ¿dónde está mi auto?, protagonizada por Ashton Kutcher.

Según informó ABC News, la noticia fue confirmada por Rhonda Scott, sobrina de la actriz, quien reveló que Johnson falleció el miércoles 4 de noviembre de 2026, luego de sufrir una emergencia médica en su domicilio. La familia también brindó detalles sobre el problema de salud que motivó su hospitalización.

De qué murió Kimmarie Johnson, la actriz de Beverly Hills 90210

De acuerdo con el relato de su sobrina, Kimmarie Johnson sufrió un episodio cardíaco el 27 de octubre, mientras se encontraba en su casa de Los Ángeles.

La actriz fue trasladada al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le diagnosticaron una afección que su familiar describió como un aneurisma cardíaco.

Johnson permaneció internada durante aproximadamente una semana, hasta que se produjo su fallecimiento.

Sin embargo, la causa oficial de su muerte todavía no fue confirmada, por lo que no se puede establecer con certeza que el diagnóstico informado por la familia haya sido la causa directa del deceso.

La noticia provocó numerosas reacciones entre quienes seguían su trayectoria en el mundo del espectáculo y la moda.

Quién era Kimmarie Johnson y en qué series y películas trabajó

Kimmarie Johnson nació y creció en Wilkinsburg, Pensilvania, y comenzó su carrera profesional vinculada con los concursos de belleza y el modelaje.

En 1993 representó a Pensilvania en el certamen Miss USA, donde logró ubicarse entre las seis finalistas.

Posteriormente se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actriz.

Uno de sus primeros trabajos televisivos llegó en 1998, cuando participó en un episodio de Beverly Hills 90210, la popular ficción adolescente que se convirtió en un fenómeno internacional durante la década del 90.

También apareció en V.I.P., la serie protagonizada por Pamela Anderson, y en la comedia televisiva Wanda at Large.

En cine, uno de sus trabajos más recordados fue su participación en Hey, ¿dónde está mi auto?, la comedia estrenada en 2000 y protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott.

Su trayectoria incluyó además producciones como Spanish Fly, Shadow Fury y Gang Warz.

Su carrera como modelo y empresaria

Más allá de sus participaciones en Hollywood, Kimmarie Johnson desarrolló una extensa trayectoria en el mundo de la moda y la belleza.

Trabajó como modelo, participó en producciones editoriales y mantuvo su actividad profesional durante los últimos años.

En 2011 lanzó SkinGlow by Kimmarie, su propia marca de productos para el cuidado de la piel, con la que amplió su perfil empresarial.

En agosto de 2026 protagonizó la portada de una edición digital de la revista Grazia Slovenia, una de sus últimas apariciones destacadas en el ámbito de la moda.

El dolor de su familia por la muerte de Kimmarie Johnson

La confirmación del fallecimiento llegó a través de su sobrina, Rhonda Scott, quien recordó a la actriz por su personalidad y la energía positiva que transmitía a quienes la conocían.

Su familia manifestó que continuará honrando su memoria y su trayectoria.

Kimmarie Johnson era madre de Cameron Nino, un joven músico nacido en 2003, a quien solía acompañar y apoyar públicamente.

Su muerte, a los 50 años, puso fin a una carrera que combinó actuaciones en producciones de Hollywood, modelaje y emprendimientos vinculados con la belleza.