Así es Casa Zettia, el nuevo local de Sofía Calzetti, pareja del Kun Agüero: moda, elegancia y diseño minimalista

CasaCasa Zettia, el nuevo local de Sofía Calzetti, abrió sus puertas en el corazón de Palermo con una propuesta que combina moda, diseño y una estética minimalista. La pareja de Sergio “Kun” Agüero concretó uno de sus grandes proyectos personales: tener su primera tienda física después de tres años de desarrollar su marca de indumentaria.

Según informó la revista Para Ti, la inauguración se realizó en un ambiente íntimo, con familiares, amigos y figuras vinculadas con la moda. El Kun Agüero y Olivia, la hija de la pareja, fueron los invitados más especiales de una celebración que marcó una nueva etapa para la empresaria.

Cómo es Casa Zettia, el nuevo local de Sofía Calzetti en Palermo

Ubicada en Armenia 1587, en el barrio porteño de Palermo, Casa Zettia fue concebida como un espacio donde la arquitectura interior y la indumentaria conviven bajo una misma identidad.

Foto: zettia_



El diseño apuesta por una estética minimalista, luminosa y contemporánea, con una paleta de colores claros que aporta amplitud y una sensación de tranquilidad.

Los muebles de líneas simples, la distribución de las prendas y la ambientación despojada acompañan el concepto de la marca: una moda cómoda, moderna y versátil.

Foto: zettia_



La decoración evita la sobrecarga visual y busca que las prendas sean las verdaderas protagonistas. Esta elección también permite que el local transmita una imagen sofisticada sin recurrir a elementos excesivos.

El resultado es una tienda que se aleja de los espacios comerciales tradicionales y se acerca a la estética de los showrooms de diseño.

Los detalles de decoración que definen el estilo de Casa Zettia

Uno de los aspectos más destacados del nuevo local es la elección de una ambientación que acompaña las tendencias actuales del diseño comercial.

Foto: zettia_



Los tonos neutros y las superficies claras crean un entorno visualmente equilibrado, mientras que el mobiliario de líneas depuradas permite organizar las distintas colecciones sin saturar el espacio.

La iluminación también cumple un papel importante: ayuda a destacar los colores, las texturas y las características de las prendas.

Entre los recursos que definen la propuesta se encuentran:

Paleta de colores neutros: una base clara que aporta luminosidad y sensación de amplitud.

una base clara que aporta luminosidad y sensación de amplitud. Mobiliario minimalista: piezas de diseño sencillo que acompañan la exhibición de la ropa.

piezas de diseño sencillo que acompañan la exhibición de la ropa. Distribución ordenada: sectores pensados para facilitar el recorrido y la elección de prendas.

sectores pensados para facilitar el recorrido y la elección de prendas. Estética contemporánea: una ambientación que refleja la identidad moderna y urbana de la marca.

Casa Zettia busca ofrecer una experiencia de compra en la que el diseño del espacio sea parte de la identidad de la firma.

Qué ropa vende Casa Zettia, la marca de Sofía Calzetti

La propuesta de Zettia comenzó vinculada con la indumentaria cómoda y deportiva, pero fue ampliando sus colecciones hacia prendas que también pueden utilizarse en diferentes momentos del día.

Foto: zettia_



La marca combina el estilo deportivo con la moda urbana, una tendencia que permite crear conjuntos funcionales sin resignar diseño.

Entre sus principales propuestas aparecen las prendas de lycra, los diseños de algodón pima, los tejidos y las piezas de sastrería urbana.

Foto: zettia_



La idea es ofrecer opciones que puedan combinarse entre sí y adaptarse tanto a actividades cotidianas como a salidas informales.

Esta versatilidad también se refleja en la decoración del local, donde predominan los espacios despejados y una estética que acompaña el carácter contemporáneo de las colecciones.

El Kun Agüero y Olivia acompañaron a Sofía Calzetti en la inauguración

La apertura de Casa Zettia también tuvo un costado familiar.

Sergio “Kun” Agüero acompañó a Sofía Calzetti durante la celebración, junto con Olivia, la hija que tienen en común.

Foto: Revista ParaTí

La inauguración reunió a familiares, amigos e invitados vinculados con la moda y las redes sociales, entre ellos Eva Bargiela y Samantha Trottier.

La celebración incluyó música, un cóctel y una recorrida por las instalaciones del nuevo local.

Para Calzetti, la apertura representa un paso importante en su carrera empresarial y la posibilidad de darle un espacio propio a una marca que comenzó como un emprendimiento personal.

Casa Zettia: la apuesta de Sofía Calzetti por la moda y el diseño en Argentina

Aunque gran parte de su vida familiar transcurre entre Miami y Buenos Aires, Sofía Calzetti decidió apostar por el crecimiento de su marca en Argentina.

Foto: zettia_



La apertura de Casa Zettia representa la evolución de un proyecto que comenzó con ventas online y que ahora cuenta con un espacio comercial en uno de los barrios más reconocidos de la ciudad.

Más allá de la presencia del Kun Agüero en la inauguración, el protagonismo estuvo puesto en el diseño del local, la identidad de la marca y el crecimiento profesional de Calzetti.

Con una decoración minimalista, prendas versátiles y una estética contemporánea, Casa Zettia se presenta como una nueva propuesta dentro del circuito de moda de Palermo.