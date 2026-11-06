Cuenta regresiva para el sorteo de 402 lotes en Viedma: hay más de 1.500 inscriptos, ¿cómo saber si quedé?

Alberto Weretilneck anunció los detalles del sorteo para los 402 lotes de Viedma, incluyendo la infraestructura de 567 terrenos bajo el programa provincial de Suelo Urbano. Foto: Marcelo Ochoa

El próximo 3 de diciembre se sortearán 402 lotes con servicios en Viedma, en una convocatoria que registró 1.515 inscriptos, de los cuales el 17% están inhabilitados por observaciones o documentación incompleta.

El listado provisorio ya está disponible para que los postulantes revisen sus datos y completen los requerimientos antes del viernes próximo, con el cierre del padrón definitivo.

Cuántas personas están habilitadas y quiénes faltan

Según el desglose del padrón provisorio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), 1.253 personas figuran habilitadas para participar del sorteo, mientras que otras 262 deben regularizar su situación para acceder al sorteo.

El listado está organizado en tres grupos, que incluyen 758 familias, 365 participantes individuales y 103 personas con discapacidad.

Anotados 17% no cumple actualmente con las condiciones para participar del sorteo en la categoría individual.

En cuanto al perfil de los postulantes, el análisis del padrón muestra una presencia importante de adultos jóvenes con un rango estimado de grupos familiares de 34 a 42 años y personas solas de entre 26 a 33 años, con un predominio femenino que representa entre el 55% y el 60% de la categoría.

Desde el organismo señalaron que los interesados podrán completar la documentación pendiente hasta el 13 de noviembre, acercándose a la sede central del IPPV, ubicada en Winter y Murillo, de lunes a viernes, de 8 a 13, o consultar telefónicamente a 2920-402211.

Cuándo y dónde será el sorteo de los lotes en Viedma

El sorteo público se realizará el jueves 3 de diciembre en el gimnasio Galo Martínez y participarán quienes se inscribieron durante la convocatoria que se desarrolló entre el 20 y el 22 de julio de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Mientras que los 402 terrenos gestionados a través del programa Suelo Urbano, se desarrollarán en los complejos urbanísticos Pueblo Nuevo y Distrito Sur, e incluirán servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alumbrado público.

Fragmentación de lotes, barrios y convenios con el municipio

El anuncio de los lotes a mediados de año corresponde a Pueblo Nuevo, donde se contempla el desarrollo de 265 terrenos, de los cuales 130 serán sorteados, 10 quedarán para la Municipalidad de Viedma y 125 corresponderán al propietario privado de la tierra.

Mientras que, de los 302 lotes anunciados en octubre con destino en el Distrito Sur, 272 se incorporarán al sorteo y los 30 restantes quedarán reservados para el Municipio, destinados a atender situaciones de demanda habitacional urgente.

En conjunto, ambos loteos reúnen 567 terrenos ubicados en dos futuros barrios, de los cuales 402 se adjudicarán mediante esta convocatoria, con una inversión en infraestructura que supera los $2.557 millones (US$ 1,6 millones de dólares, de acuerdo al cambio actual del Banco Nación).

Dos empresas presentaron ofertas para las obras en el Distrito Sur

Durante el evento, el gobernador Alberto Weretilneck además anunció los resultados de la licitación prevista para el jueves 5 de noviembre asociada a la infraestructura de los 302 terrenos de Distrito Sur.

En ella se presentaron dos empresas, Electromecánica RI y Sylpa SRL, ambas con cifras que superaban entre 15% y 23% el presupuesto proyectado originalmente.

A raíz de ello, se seleccionó la propuesta de menor costo, correspondiente a Electromecánica RI por un valor de $1.475.323.851, equivalente a US$939 mil dólares, de acuerdo al cambio actual del Banco Nación.